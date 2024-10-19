Экспорт из Китая в Россию в сентябре достиг нового рекорда

В июне-июле также наблюдался рост поставок из Китая в Россию, который последовал после их спада, наблюдавшегося в марте—апреле этого года на фоне проблем с платежами. Тогда юаневый экспорт в Россию снизился почти на 11% в годовом выражении. Это сокращение экспорта из Китая было первым с 2022-го.