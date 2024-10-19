Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину

Украинский коридор — один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Пятилетний — заключенный в 2019 году — договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
«Если не будет транзита, то в разгар отопительного сезона — с 1 января — этот газ другим маршрутом никак не придет в Европу, а значит, Европа лишится 15 миллиардов кубометров в годовом выражении. И это, конечно, будет провоцировать дефицит предложения на европейском рынке и подтолкнет цены на газ вверх», — сказал Юшков.
«Поэтому пострадают все европейские потребители. Потому что поднимется цена любого газа, не обязательно российского», — подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос о том, до какого уровня могут вырасти биржевые цены на газ в Европе при остановке транзита, он ответил: «Все будет зависеть от зимы, того, какая температура будет и в Европе, и в Азии… Но в любом случае, думаю, что при остановке транзита в моменте цена может вырасти и на 200−300 долларов за тысячу кубометров от той стоимости, которая будет на 1 января».
Однако затем цена будет постепенно возвращаться к прежнему значению, так как «у Европы много газа в подземных хранилищах и потребление в промышленном секторе при росте цен сократится». Цены восстановятся в течении месяца-полутора, уточнил Юшков.
Биржевые цены на газ в Европе в начале августа впервые с декабря превышали 450 долларов за тысячу кубометров на фоне опасений за транзит через Украину из-за событий в районе Суджи в Курской области.
Средняя биржевая стоимость газа на европейском рынке в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором — почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года — самого начала энергокризиса в Европе. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.