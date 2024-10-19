Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину

Отвечая на вопрос о том, до какого уровня могут вырасти биржевые цены на газ в Европе при остановке транзита, он ответил: «Все будет зависеть от зимы, того, какая температура будет и в Европе, и в Азии… Но в любом случае, думаю, что при остановке транзита в моменте цена может вырасти и на 200−300 долларов за тысячу кубометров от той стоимости, которая будет на 1 января».