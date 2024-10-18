Замглавы Минфина заявил, что при недоверии банкам «кэш не вариант»

Хранение сбережений в наличной иностранной валюте не является безопасным. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.
«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения, — заявил Моисеев. — Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото».
Он рассказал, что «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», а «европейцы тоже могут ограничить». При этом желающие сохранить сбережения «не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе».
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