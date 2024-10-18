Замглавы Минфина заявил, что при недоверии банкам «кэш не вариант»

Он рассказал, что «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», а «европейцы тоже могут ограничить». При этом желающие сохранить сбережения «не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе».