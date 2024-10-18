ВТБ заморозил свыше миллиарда украденных средств клиентов

«Мы блокируем такие счета и замораживаем средства на них — сегодня мы спасли таким образом свыше миллиарда рублей, похищенных у наших клиентов», — отметил Горшков.
В ВТБ научились выявлять дропперов с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил зампред правления организации. Используя эти методы, банк может обнаруживать связи между различными аккаунтами и группами дропперов.
Дропперы — это люди, чьи банковские счета используются для вывода украденных денег, пояснил Георгий Горшков. К примеру, мошенники могут обратиться к человеку с предложением предоставить свой счет для транзакции, обещая, что «грязные» деньги пройдут через него и вернутся обратно.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:
«Единый QR должен стать стандартом для всех банков».