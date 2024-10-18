ВТБ заморозил свыше миллиарда украденных средств клиентов

Дропперы — это люди, чьи банковские счета используются для вывода украденных денег, пояснил Георгий Горшков. К примеру, мошенники могут обратиться к человеку с предложением предоставить свой счет для транзакции, обещая, что «грязные» деньги пройдут через него и вернутся обратно.