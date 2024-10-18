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ВТБ заморозил свыше миллиарда украденных средств клиентов

ВТБ активно блокирует дропперские счета и замораживает средства на них, заявил в интервью «Известиям» заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков на «Финополисе-2024». По его словам, благодаря этому было спасено более миллиарда средств клиентов организации.

Источник: Роман Демьяненко/ТАСС

«Мы блокируем такие счета и замораживаем средства на них — сегодня мы спасли таким образом свыше миллиарда рублей, похищенных у наших клиентов», — отметил Горшков.

В ВТБ научились выявлять дропперов с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщил зампред правления организации. Используя эти методы, банк может обнаруживать связи между различными аккаунтами и группами дропперов.

Дропперы — это люди, чьи банковские счета используются для вывода украденных денег, пояснил Георгий Горшков. К примеру, мошенники могут обратиться к человеку с предложением предоставить свой счет для транзакции, обещая, что «грязные» деньги пройдут через него и вернутся обратно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:

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