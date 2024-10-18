В ВТБ спрогнозировали снижение ипотечного кредитования на 35%

«По нашим последним оценкам, выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 35%», — заявил Горшков.
Помимо того, во втором полугодии 2024 года россияне перенаправят на вклады 420 млрд рублей из накоплений для первоначального взноса по ипотеке, рассказал зампред правления банка. По его словам, клиенты предпочитают покупке жилья дополнительный процентный доход.
«Кредитная зима» приведет к тому, что общие выдачи розничных кредитов в России сократятся по итогам года примерно на 15%", — добавил Горшков.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:
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