В ВТБ спрогнозировали снижение ипотечного кредитования на 35%

Ипотечное кредитование может сократиться на 35% по итогам года, заявил в интервью «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на «Финополисе-2024». В IV квартале банки выдадут 1,2 трлн рублей ипотеки, что меньше результата 2023-го вдвое.