Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВТБ спрогнозировали снижение ипотечного кредитования на 35%

Ипотечное кредитование может сократиться на 35% по итогам года, заявил в интервью «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на «Финополисе-2024». В IV квартале банки выдадут 1,2 трлн рублей ипотеки, что меньше результата 2023-го вдвое.

Источник: РИА "Новости"

«По нашим последним оценкам, выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут упасть на 35%», — заявил Горшков.

Помимо того, во втором полугодии 2024 года россияне перенаправят на вклады 420 млрд рублей из накоплений для первоначального взноса по ипотеке, рассказал зампред правления банка. По его словам, клиенты предпочитают покупке жилья дополнительный процентный доход.

«Кредитная зима» приведет к тому, что общие выдачи розничных кредитов в России сократятся по итогам года примерно на 15%", — добавил Горшков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:

«Единый QR должен стать стандартом для всех банков».