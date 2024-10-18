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В ВТБ предсказали рекордный приток средств в банки по итогам года

Прирост сбережений в банковском секторе составит 27% по итогам года — это рекорд, заявил в интервью «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на «Финополисе-2024». К концу года их объем может достигнуть 56,3 трлн рублей.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

«Приток средств для накоплений ускоряется и будет дополнительно стимулирован декабрьскими премиями и выплатами. К концу года рынок сбережений физлиц достигнет уже 56,3 трлн рублей», — отметил Горшков.

Ставки по депозитам сейчас нередко превышают 20% годовых, а доходность некоторых инвестиционных продуктов, совмещенных с вкладами, достигает 27% и полностью перекрывает потребительскую инфляцию, пояснил зампред правления банка.

«Мы недавно посчитали, что клиент с доходами до 100 тыс. рублей в месяц сможет только на доходности по депозитам в этом году заработать себе на 13-ю зарплату», — рассказал Горшков.

Помимо того, во втором полугодии 2024-го россияне перенаправят на вклады 420 млрд рублей из накоплений для первоначального взноса по ипотеке, рассказал зампред правления ВТБ. По его словам, клиенты предпочитают покупке жилья дополнительный процентный доход.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:

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