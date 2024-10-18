В ВТБ предсказали рекордный приток средств в банки по итогам года

«Приток средств для накоплений ускоряется и будет дополнительно стимулирован декабрьскими премиями и выплатами. К концу года рынок сбережений физлиц достигнет уже 56,3 трлн рублей», — отметил Горшков.
Ставки по депозитам сейчас нередко превышают 20% годовых, а доходность некоторых инвестиционных продуктов, совмещенных с вкладами, достигает 27% и полностью перекрывает потребительскую инфляцию, пояснил зампред правления банка.
«Мы недавно посчитали, что клиент с доходами до 100 тыс. рублей в месяц сможет только на доходности по депозитам в этом году заработать себе на 13-ю зарплату», — рассказал Горшков.
Помимо того, во втором полугодии 2024-го россияне перенаправят на вклады 420 млрд рублей из накоплений для первоначального взноса по ипотеке, рассказал зампред правления ВТБ. По его словам, клиенты предпочитают покупке жилья дополнительный процентный доход.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:
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