В Минфине предупредили о рисках из-за налога на прибыль

Согласно данным об исполнении консолидированного бюджета России, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году в консолидированный бюджет (вся бюджетная система) поступило 6 трлн руб. от налога на прибыль организаций, в 2022 году — 6,3 трлн руб., в 2023 году — 7,9 трлн руб., или 13,4% всех доходов. Сейчас общая ставка налога — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет региона. С 2025 года ставка по налогу будет увеличена до 25%. В федеральный бюджет будет направляться налог в размере 8 взамен 3%. После 2030 года в федеральный бюджет будет уплачиваться 7% от размера налога на прибыль, а в региональные бюджеты — 18%.