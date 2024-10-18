В Минфине дали оценку второму этапу обмена активами россиян с Западом

В Минфине оценили второй этап обмена активами фразой «было бы больше — было бы лучше». Второй этап обмена заблокированными активами, завершившийся на прошлой неделе выкупом бумаг у россиян на ₽2,54 млрд, дал возможность частным инвесторам получить «хоть какой-то» результат. Такое мнение высказал корреспонденту «РБК Инвестиций» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в кулуарах Московского финансового форума, организованного этим ведомством.
«Я считаю, что сколько удалось обменять — это уже возможность для наших инвесторов получить деньги. Понятное дело, что было бы больше — было бы лучше, но хоть какой-то результат — это уже результат», — отметил он.
По словам Яковлева, со стороны нерезидентов «много кто хотел прийти», но не все желающие смогли принять участие в обмене, так как для этого нужно получить разрешение у зарубежного регулятора.
«Достоверно мне причины неизвестны, что произошло на той стороне, но можно предполагать, что это связано с теми ограничениями, которые предъявляются регуляторами к инвесторам из недружественных государств», — резюмировал Яковлев.
Для разблокировки активов российских инвесторов используется так называемый механизм обмена: иностранцы выкупают у россиян их заблокированные бумаги за деньги со счетов типа С. По данным брокера «Инвестиционная палата», который выступает организатором обмена, по этому механизму на первом этапе иностранцы выкупили у россиян ценные бумаги на общую сумму ₽8,1 млрд. В процедуре приняли участие более 700 тыс. частных инвесторов. Первый этап обмена активами россиян с Западом начался в марте и завершился в августе.
В ходе второго этапа обмена активами, который проходил в августе — октябре, иностранцы выкупили у россиян заблокированные ценные бумаги на общую сумму ₽2,54 млрд. Предполагалось, что россияне в рамках второго раунда не смогут подавать новых заявок, но смогут отозвать те, что подали весной. Бумаги, которые не были выкуплены, остались на счетах их владельцев. Как сообщил брокер, часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и их пришлось отклонить. Общая сумма выкупа за два этапа оценивается в ₽10,64 млрд.
Общая стоимость активов, предъявленных российскими инвесторами к выкупу, оценивалась брокером более чем в ₽35 млрд. Большая часть этой суммы приходится на акции и депозитарные расписки крупных компаний. Всего российские инвесторы предъявили к выкупу более 2,5 тыс. наименований различных иностранных ценных бумаг.
«Инвестиционная палата» также сообщила, что рассматривает возможность проведения новых сделок по выкупу иностранцами заблокированных активов россиян. Однако для этого потребуется изменить существующую процедуру обмена с учетом инфраструктурных ограничений, наложенных на НРД, а также получить новое разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщил брокер.