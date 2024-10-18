В Минфине дали оценку второму этапу обмена активами россиян с Западом

В ходе второго этапа обмена активами, который проходил в августе — октябре, иностранцы выкупили у россиян заблокированные ценные бумаги на общую сумму ₽2,54 млрд. Предполагалось, что россияне в рамках второго раунда не смогут подавать новых заявок, но смогут отозвать те, что подали весной. Бумаги, которые не были выкуплены, остались на счетах их владельцев. Как сообщил брокер, часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и их пришлось отклонить. Общая сумма выкупа за два этапа оценивается в ₽10,64 млрд.