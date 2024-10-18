SuperJob: треть мужчин с меньшей, чем у жены, зарплатой мечтают уволиться

«Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего — 68%», подсчитали авторы исследования.