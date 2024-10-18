Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT, заявил Путин

Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Это обмен финансовой информацией между центральными банками. Это аналог SWIFT — то, что обеспечивает международные расчеты», — ответил Путин на просьбу Киселева подробнее рассказать о том, над каким инструментом для обмена финансовой информации работают сейчас страны БРИКС.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.