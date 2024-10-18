Силуанов сообщил об увеличении финансовых потоков между странами БРИКС

Также в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщество стран БРИКС не является «блоковой организацией», в связи с чем его работа может быть полезна, в том числе для стран, не входящих в него. Как пояснил российский лидер, сообщество БРИКС не направлено против чьих-то интересов и в этом смысле носит универсальный характер.