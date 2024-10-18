Силуанов сообщил об увеличении финансовых потоков между странами БРИКС

«У нас общий объем, доля стран БРИКС в экономике составляет 36,7% в мировой экономике. 36,7% — это экономики стран БРИКС. Страны “семерки” — ниже 30%, около 29,6%», — уточнил он.
Глава Минфина также добавил, что на этом фоне можно отметить, какие темпы динамики развития экономики у стран — членов БРИКС, а какие — у государств «Большой семерки». Поэтому, подчеркнул собеседник издания, перспектива именно за БРИКС.
Также в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщество стран БРИКС не является «блоковой организацией», в связи с чем его работа может быть полезна, в том числе для стран, не входящих в него. Как пояснил российский лидер, сообщество БРИКС не направлено против чьих-то интересов и в этом смысле носит универсальный характер.
В ходе пленарного заседания на Деловом форуме БРИКС в Москве глава государства также призвал наращивать инвестиционное сотрудничество стран объединения. Российский лидер указал, что экономический рост стран БРИКС всё меньше будет зависеть от внешнего влияния, поскольку их совокупный ВВП составляет $60 трлн.
БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Саммит объединения в Казани пройдет с 22 по 24 октября 2024 года.