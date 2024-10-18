Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой

«Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим», — сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.