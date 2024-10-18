Рынок предположил увеличение ключевой ставки в октябре до 20%

Центробанк поднимет ключевую ставку до 20% в пятницу, 25 октября, считают 10 из 16 опрошенных «Известиями» участников финрынка и аналитиков. В пользу повышения на 2 п.п. высказались двое из них. При этом трое специалистов ожидают увеличения до 20−21%. Лишь один эксперт допустил, что ставка сохранится на прежнем уровне — 19% годовых.