Рынок предположил увеличение ключевой ставки в октябре до 20%

В кулуарах финансового форума «Финополис» 17 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор продолжит анализировать данные, а само решение по ключевой еще не предопределено. Однако 14 октября зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил журналистам, что ЦБ допускает возможность повышения ставки.
Принимая решение по ключевой, регулятор ориентируется на уровень инфляции — жесткая политика должна сдержать рост цен. В сентябре темпы опустились до 8,6% (против 9% в августе). При этом в октябре выросли инфляционные ожидания населения до локальных максимумов в 13,4%, отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Существенного негативного влияния на реальный и финансовый сектор экономики высокая ключевая пока не оказала, экономика продолжает расти высокими темпами, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.