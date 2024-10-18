Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95

Кроме того, чистая маржа от продажи АИ-95 в рознице в среднем по России (за исключением ДФО) «пока остается в отрицательной зоне». Этот индикатор учитывает дополнительные расходы АЗС, такие как логистику, зарплату персонала, обслуживание инфраструктуры, затраты на электроэнергию и прочее. Эксперты оценивают, что эти расходы на литр топлива составляют 3 ₽ Учитывая это, чистая маржа АИ-95 сейчас находится примерно на уровне минус 2,7 ₽ за литр. «Фактическая чистая маржа по-прежнему остается отрицательной, несмотря на положительную валовую маржу. Но заметим, что важно не забывать о прибыли от продажи сопутствующих товаров на АЗС, доля которой у некоторых сетей АЗС может достигать более 50% от общей прибыли», — напоминают аналитики.