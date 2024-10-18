«Ригла» приобретет несколько региональных аптечных сетей

Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фест аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм» и ООО «Прима-фарм».
Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.
«ФАС согласовала приобретение ООО “Ригла” ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО “Ригла” не займет доминирующего положения», — говорится в сообщении ФАС.