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«Ригла» приобретет несколько региональных аптечных сетей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», приобретет ряд региональных сетей, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку, заявили в ведомстве.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фест аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм» и ООО «Прима-фарм».

Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.

«ФАС согласовала приобретение ООО “Ригла” ряда региональных аптечных сетей… В результате анализа сделки служба установила, что ни в одном из указанных регионов ООО “Ригла” не займет доминирующего положения», — говорится в сообщении ФАС.