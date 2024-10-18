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Путин назвал новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада

Новый банк развития БРИКС является альтернативой механизмам развития Запада. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Путин отметил, что новому банку развития принадлежит важная роль в укреплении финансового сотрудничества, отметив при этом, что он является хорошей, мощной и эффективной структурой, которая располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов.

«Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности», — заявил Путин на пленарном заседании форума БРИКС.

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