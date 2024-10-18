Путин назвал новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада

«Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности», — заявил Путин на пленарном заседании форума БРИКС.