Путин назвал новый банк развития БРИКС альтернативой механизмам Запада

Путин отметил, что новому банку развития принадлежит важная роль в укреплении финансового сотрудничества, отметив при этом, что он является хорошей, мощной и эффективной структурой, которая располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов.
«Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности», — заявил Путин на пленарном заседании форума БРИКС.
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