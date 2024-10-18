Пивовары оценили эффект от возвращения пива на стадионы

При этом участники пивоваренной отрасли не считают, что разрешение пива на стадионах приведет к увеличению беспорядков. «Что касается опасений — в России уже существует такой инструмент контроля, как Fan ID, который стимулирует болельщиков быть более дисциплинированными», — говорит Ораз Дурдыев, президент компании «Объединенные Пивоварни». По его словам, на практике было доказано, что такие опасения беспочвенны. «Во время чемпионата мира по футболу 2018 в России ограничения на время были сняты. Задача такого эксперимента заключалась в том, чтобы понять, насколько это безопасно. В результате ни одного происшествия, которое было бы связано с алкоголем, зафиксировано не было», — заявил Ораз Дурдыев. «Пиво — неотъемлемая часть культуры спортивного боления во всем мире, и бы мы хотели, чтобы российские зрители также имели возможность насладиться атмосферой любимых спортивных событий», — добавил Вячеслав Ефимов, директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes.