Пивовары оценили эффект от возвращения пива на стадионы

Пивовары поддерживают инициативу по возвращению пива на стадионы, считая, что она будет способствовать росту посещаемости матчей, а также увеличит продажи сопутствующих товаров и еды на стадионах. Однако они не ждут заметного роста выручки непосредственно от продаж на спортивных аренах. «РБК Вино» опросил крупнейших пивоваров и представителей отраслевых ассоциаций.
Сегодня заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме заявил, что Министерство финансов поддерживает разрешение продажи пива на стадионах. «Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — цитирует издание Сазанова.
Пивовары положительно восприняли инициативу по возвращению пива на стадионы. «Мы, как крупнейшие производители, поддерживаем расширение любых легальных каналов продаж. Инициатива поможет поддержать спорт, в том числе региональный, пивоваренную и смежные индустрии в текущих экономических условиях», — заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
При этом пивовары не ждут какого-то значительного роста продаж от разрешения пива на стадионах. «Глобально на производстве и продажах это не скажется, но будет способствовать популяризации пива и росту потребления», — заявил член правления «Опоры России» руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский. «Продажи и потребление пива существенно не вырастут суммарно, так как произойдет перераспределение потребления: те, кто покупали в баре или домой, теперь смогут выпить бокал пива на стадионе», — согласился Вячеслав Мамонтов.
Согласно официальным данным РПЛ, средняя посещаемость одной игры чемпионата России по футболу в этом году по итогам четырех туров составила 11 397 человек. Ежегодно проводится 240 игр. Даже если представить, что каждый зритель выпьет по одной бутылке пива, то это даст 1,4 млн л, что составляет менее 0,2% от годового потребления пива.
В 2023 году общий уровень продаж пива составил 769,6 млн л (рост по сравнению с 2022 годом на 2,1%). По данным Ассоциации производителей пива, солода и напитков, это — рекордный показатель с 2016 года. За первое полугодие 2024 года, согласно подсчетам компании NielsenIQ, продажи пива в денежном выражении в России выросли почти на 13%, а в литрах — на 5%.
По мнению представителей пивоваренной отрасли, реализация этой меры позволит увеличить и популярность самих футбольных матчей. «Сейчас часть фанатов предпочитает смотреть матчи в баре или дома, при этом разрешение продажи пива на стадионах переведет этих же болельщиков из баров и квартир на стадионы», — говорит вице-президент по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Екатерина Потокина. По мнению Мамонтова, данная мера должна положительно отразиться на продажах спортивной атрибутики и других товаров и услуг. «Вместе с пивом, как правило, потребители приобретают снеки и другие продукты питания, поэтому увеличится и прибыль точек общепита на спортивных объектах», — объяснил он.
При этом участники пивоваренной отрасли не считают, что разрешение пива на стадионах приведет к увеличению беспорядков. «Что касается опасений — в России уже существует такой инструмент контроля, как Fan ID, который стимулирует болельщиков быть более дисциплинированными», — говорит Ораз Дурдыев, президент компании «Объединенные Пивоварни». По его словам, на практике было доказано, что такие опасения беспочвенны. «Во время чемпионата мира по футболу 2018 в России ограничения на время были сняты. Задача такого эксперимента заключалась в том, чтобы понять, насколько это безопасно. В результате ни одного происшествия, которое было бы связано с алкоголем, зафиксировано не было», — заявил Ораз Дурдыев. «Пиво — неотъемлемая часть культуры спортивного боления во всем мире, и бы мы хотели, чтобы российские зрители также имели возможность насладиться атмосферой любимых спортивных событий», — добавил Вячеслав Ефимов, директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes.
Запрет на продажу пива на стадионах в России вступил в силу с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.
В июле 2019 года в Госдуме внесли на рассмотрение проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей. Однако законопроект прошел только первое чтение, во втором чтении его до сих пор не приняли.
В 2023 году футбольный клуб «Зенит» выступил с предложением вернуть пиво на стадионы. Предложение поддержали в Федеральной антимонопольной службе. Однако до сих пор это решение не принято.