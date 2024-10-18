«Озон Фармацевтика», сталевары и рекордные цены на золото: дайджест

Акции «Озон Фармацевтики»
Акции «Озон Фармацевтики» по итогам первого торгового дня на Мосбирже снизились на 5,7% по сравнению с ценой IPO — до ₽33. При этом размещение прошло по верхней границе ценового диапазона ₽30−35 за акцию, а книга заявок была покрыта с переподпиской в несколько раз. Объем торгов в первый день, по данным Мосбиржи, превысил ₽5,3 млрд.
По мнению аналитиков проекта Market Power, бумаги упали на фоне слабого рынка — индекс Мосбиржи в четверг был в красной зоне.
«Неудивительно, что OZPH, 53% free-float которой досталось физикам, тоже начали распродавать. Это в очередной раз подтверждает, что нынешняя конъюнктура не совсем подходит для IPO и в целом для спекуляций с акциями», — сделали вывод аналитики.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что текущая оценка компании привлекательная.
Московская биржа включила акции «Озон Фармацевтики» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Бумаги компании будут торговаться на бирже под тикером OZPH.
В ходе IPO компания привлекла ₽3,45 млрд. Размещение прошло по верхней границе диапазона ₽30−35 за акцию, что соответствует рыночной капитализации около ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
Акции сталеваров
Акции компаний из сектора черной металлургии были в числе лидеров падения в составе индекса Мосбиржи. Бумаги ММК упали на 8,19%, до ₽40,655, НЛМК — на 4,07%, до ₽133,84, «Северстали» — на 4,2%, до ₽1191.
Аналитики сходятся во мнении, что причиной снижения котировок ММК стали, помимо дивидендного гэпа, операционные результаты, которые негативно отразились и на акциях других металлургов.
Так, производство стали у ММК в третьем квартале сократилось на 26,6% из-за ремонтной программы в доменном переделе, снижения покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка стали в Турции. В компании также ожидают дальнейшего замедления покупательской активности на российском рынке из-за влияния высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижения объемов ипотечного кредитования и сезонного фактора.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, акции черных металлургов продолжат отставать от индекса Мосбиржи из-за плохой конъюнктуры на внутреннем рынке стали.
По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, акции ММК по инерции могут упасть ниже ₽40, но в таком случае бумаги будут интересны для покупки под отскок вместе с грядущим восстановлением широкого рынка. Уровень поддержки для акций НЛМК расположен у ₽133−131, и Зельцер считает, что вероятность ухода бумаг в консолидацию в преддверии решения ЦБ все же перевешивает вариант дальнейшего обвала. Что касается акций «Северстали», то здесь, по оценкам брокера, важное значение будет иметь решение по дивидендам — если они будут ниже ожиданий, то техническая картина по акциям еще больше ухудшится.
Целевая цена «БКС Мир инвестиций» по акциям ММК — ₽62 (потенциал роста 52%), НЛМК — ₽190 (+42%), «Северстали» — ₽1600 (+34%),
Цены на золото
Стоимость золота поднялась до нового рекорда. Цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах 18 октября выросла в моменте на 0,8% — до $2729,3 за унцию.
Спрос на золото растет, поскольку неопределенность в отношении выборов в США и обострение напряженности на Ближнем Востоке усилили спрос на активы-убежища, пишет Reuters. Росту цен также способствует более мягкая денежно-кредитная политика крупнейших ЦБ. Снижение процентных ставок и геополитическая напряженность, как правило, способствуют росту стоимости слитков, которые считаются безопасным активом и не приносят процентного дохода.
Золото — один из самых эффективных активов на рынке товаров в этом году, с начала года рост котировок превысил 30%, сообщил Bloomberg.
По словам старшего портфельного менеджера компании Sprott Asset Management Райана Макинтайра, в долгосрочной перспективе цены на золото продолжат демонстрировать хорошие результаты, получая поддержку от нестабильной финансовой ситуации во многих западных странах и глобального стремления к сохранению капитала.
Благоприятные макроэкономические данные в сочетании со спросом на безопасные активы на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе подтолкнут золото к новым максимумам, полагает эксперт ING Эва Мантей. По ее мнению, президентские выборы в США в ноябре также продолжат способствовать росту золота до конца года, и оно, вероятно, покажет хорошие результаты независимо от исхода выборов. Ожидается, что центральные банки также продолжат увеличивать свои золотовалютные резервы, что должно оказать поддержку ценам на золото. В ING ожидают, что рост золота продолжится в следующем году и средняя цена в 2025 году составит $2700 за унцию.
Корпоративные события
«Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года.
«Северсталь»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос о выплате дивидендов за третий квартал 2024 года. Решение будет объявлено 21 октября.
«ЭсЭфАй»: на 17 октября было запланировано заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — дивиденды за девять месяцев 2024 года. Решение еще не объявлено.
Дивидендный гэп
АЛРОСА. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,49. Дата выплаты — 1 ноября.
«Евротранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,32. Дата выплаты — 1 ноября.
Другие важные события
Globaltrans: последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 перед делистингом.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. День третий.
Московский финансовый форум.
Деловой форум БРИКС. День второй.
США: количество выданных разрешений на строительство в сентябре — 15:30 мск.
США: количество новостроек в сентябре — 15:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2763,53 (-0,72%).
Индекс РТС: 896,12 (-0,61%).
S&P 500: 5841,47 (-0,02%).
Dow Jones Industrial Average: 43 239,05 (+0,37%).
NASDAQ Composite: 18 373,61 (+0,04%).