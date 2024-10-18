«Озон Фармацевтика», сталевары и рекордные цены на золото: дайджест

По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, акции ММК по инерции могут упасть ниже ₽40, но в таком случае бумаги будут интересны для покупки под отскок вместе с грядущим восстановлением широкого рынка. Уровень поддержки для акций НЛМК расположен у ₽133−131, и Зельцер считает, что вероятность ухода бумаг в консолидацию в преддверии решения ЦБ все же перевешивает вариант дальнейшего обвала. Что касается акций «Северстали», то здесь, по оценкам брокера, важное значение будет иметь решение по дивидендам — если они будут ниже ожиданий, то техническая картина по акциям еще больше ухудшится.