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Мошенники начали завлекать россиян высокими доходами по инвестиционным продуктам

Мошенники завлекают клиентов предложениями инвестиционных продуктов с доходностью 30−50% за полгода, рассказал в интервью «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на «Финополисе-2024». По его словам, люди верят в это на фоне рекордного роста доходности по вкладам.

Источник: Reuters

«Мошенники тоже видят, как растут депозиты в банках, понимают, что это повод для наживы, и предлагают продукты с доходностью 30−50% за полгода. Люди не задумываясь попадаются на эти уловки, полагаясь на анонимные сообщения в мессенджерах», — объяснил Горшков.

Только за первое полугодие 2024-го банк выявил несколько миллионов подозрительных операций, сообщил зампред правления ВТБ. Клиенты обычно не замечают этих проверок, так как дополнительные меры безопасности осуществляются автоматически.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:

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