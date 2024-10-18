Мошенники начали завлекать россиян высокими доходами по инвестиционным продуктам

«Мошенники тоже видят, как растут депозиты в банках, понимают, что это повод для наживы, и предлагают продукты с доходностью 30−50% за полгода. Люди не задумываясь попадаются на эти уловки, полагаясь на анонимные сообщения в мессенджерах», — объяснил Горшков.
Только за первое полугодие 2024-го банк выявил несколько миллионов подозрительных операций, сообщил зампред правления ВТБ. Клиенты обычно не замечают этих проверок, так как дополнительные меры безопасности осуществляются автоматически.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Георгия Горшкова «Известиям»:
«Единый QR должен стать стандартом для всех банков».