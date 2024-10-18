Льготу по НДФЛ при экономии процентов по кредитам на новое жилье могут продлить

«Установить, что доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами по договору займа (кредита), заключенному до 31 декабря 2024 года включительно, освобождаются от налогообложения НДФЛ при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета», — цитирует агентство подготовленный законопроект. При этом такой кредит должен быть выдан на покупку или строительство нового жилья, включая жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них, а также земельного участка для индивидуального строительства.
С этого года было отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше ⅔ ключевой ставки ЦБ. Кроме того, были модифицированы исключения, которые подпадали под льготный НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды. Из них была убрана норма о том, что граждане не обязаны уплачивать налог на доходы физлиц с суммы экономии на процентах по кредитам, если они имеют право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья.
Ранее сообщалось, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Госдуму с поправками к законопроекту, меняющему Налоговый кодекс, которые предполагают внесение изменений в части получения материальной выгоды от экономии процентов по кредиту. Предложенный законопроект предполагал учитывать минимальное из двух значений ключевой ставки ЦБ — на момент заключения договора или на момент получения материальной выгоды. Норму планируется применять к полученным доходам начиная с 1 января 2024 года.
Однако даже эту меру НСФР считал недостаточной и предлагает вовсе исключить из налогооблагаемой базы материальную выгоду, полученную от экономии на процентах по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, с учетом того, что их условия определяются не кредиторами, а законодательством России.