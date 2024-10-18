Льготу по НДФЛ при экономии процентов по кредитам на новое жилье могут продлить

С этого года было отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше ⅔ ключевой ставки ЦБ. Кроме того, были модифицированы исключения, которые подпадали под льготный НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды. Из них была убрана норма о том, что граждане не обязаны уплачивать налог на доходы физлиц с суммы экономии на процентах по кредитам, если они имеют право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья.