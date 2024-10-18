Глава ФНС предложил решить проблему кадров за счет госсектора

По мнению Егорова, в обозримом будущем «в цифру» уйдет много рабочих процессов, это уже происходит. «Но выбором этих технологий занимаются люди. Кто этим занимается и каким образом будет делать? То, что я наблюдаю даже у нас в службе, у нас требования к кандидатам меняются фундаментально», — заметил он.