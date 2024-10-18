ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.