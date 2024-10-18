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ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, использовав некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги, служба выдала банку предписание о прекращении нарушения, говорится в сообщении ведомства.

Источник: © РИА Новости

В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты.

«ФАС признала “Сбербанк России” нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.

По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

«Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф», — заключается в материалах.