ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты.
«ФАС признала “Сбербанк России” нарушившим Закон о рекламе. Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Указывается, что, согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.
По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.
«Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф», — заключается в материалах.