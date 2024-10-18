Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию

Спрос пользователей из-за рубежа на номера в отечественных отелях превысил прошлогодние показатели в полтора раза, с учетом сентября — в два, а по сравнению с 2022 годом — почти в три раза.
Значительно выросло число путешественников из азиатских стран. Если летом 2023 года на них приходилось десять процентов иностранных заявок, то в этом году — уже 41 процентов. Основной поток обеспечили гости из Китая, Индии и Малайзии.
Также заметно увеличился интерес к России со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Их доля бронирований за год выросла с 28 до 31 процента. Больше всего путешественников — из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.
Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований делали туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Москва — самый популярный город России у иностранцев. Половина заказов пришлось на столицу.
Каждый пятый гость посетил Санкт-Петербург, а два процента — еще и Калининград. Также иностранцы активно изучают Казань и Сочи.
Эксперты отмечают, что сильно вырос спрос на российские объекты размещения от туристов с детьми и от путешествующих компаниями от четырех человек. Число таких бронирований за год удвоилось.