Цифра дня: ЦБ определил основные направления развития финтеха

— С учетом количества точек контактов с игроками рынка клиенту сложно контролировать, кто владеет его данными, как их хранит и использует. Всё усугубляется тем, что мы живем в фиджитал-мире и часть операции по-прежнему проходит на бумаге, — указывает эксперт.