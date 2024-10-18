Цифра дня: ЦБ определил основные направления развития финтеха

Центробанк всё больше уходит в цифру. Регулятор определил основные направления развития финансовых технологий на 2025−2027 годы. Среди ключевых задач — совершенствование платежной и цифровой инфраструктуры и создание условий для безопасного внедрения финансовых инструментов. «Известия» узнали, что входит в программу.
СБП и ЕБС
Центробанк намерен продолжить совершенствовать условия развития платежных сервисов. С этой целью Банк России прорабатывает вопрос введения универсального QR-кода.
Крупный блок задач коснется системы быстрых платежей. В рамках дальнейшего развития СБП появятся:
— возможность оплаты с использованием биометрии;
— внедрение сервиса выставления и передачи электронных платежных счетов;
— опция пополнения счета одного банка в банкомате другой кредитной организации с помощью QR-кода, формируемого в рамках СБП.
Регулятор планирует доработать и Единую биометрическую систему, расширив ее функционал. Благодаря этому у граждан в будущем появится возможность самостоятельно размещать персональные данные через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия».
Одновременно будет продолжена работа по повышению доступности финансовых услуг для нерезидентов. Регулятор рассмотрит возможность их биометрической идентификации без посещения РФ.
Цифровой профиль, цифровые права и открытые API
Также Банк России продолжит развивать правовое регулирование цифровых профилей физических и юридических лиц. Ожидаются расширение числа организаций и увеличение количества видов сведений, которые содержатся в таких профилях.
В этот же период Банк России продолжит работу по развитию регулирования рынка цифровых прав и его участников. В числе ключевых направлений деятельности — повышение ликвидности рынка с помощью создания условий для участия в нем классических финансовых организаций.
Еще одна задача — предоставить возможность дробления цифровых финансовых активов, благодаря чему участники смогут создавать новые продукты и получат сниженную операционную нагрузку.
Планируется также расширить практики использования цифровых прав в качестве встречного предоставления за товары, работы и услуги во внешнеторговых сделках.
Одним из основных инструментов расширения доступа населения к финансовым услугам сегодня является обмен данными с помощью открытых API. Их внедрение на финансовом рынке будет проходить в три этапа:
— на I этапе участниками станут крупнейшие компании из ключевых секторов финансового рынка;
— на II — все участники финансового рынка, соответствующие требованиям ЦБ;
— на III этапе будет расширено число компаний, обязанных применять открытые API.
При этом Центробанк актуализировал стандарты информационной безопасности при обмене данными с помощью открытых API. Они будут применяться участниками при передаче информации, доступ к которой ограничен (персональные данные, банковская, страховая и другие виды тайн).
ИИ, облачные технологии и цифровой рубль
Отдельно Банк России планирует определить чувствительные области использования финансовыми организациями искусственного интеллекта. По итогам анализа практик по управлению рисками будет разработан Кодекс этики применения ИИ на финансовом рынке.
Между тем правовые условия аутсорсинга и облачных технологий будут регламентированы законопроектом, разработанным при участии ЦБ. Он предоставит организациям возможность использовать стороннюю инфраструктуру обработки данных при условии соблюдения дополнительных требований по защите информации, утвержденных регулятором.
Помимо этого, Центробанк планирует поэтапно внедрять и развивать функционал цифрового рубля. По результатам пилотной стадии проекта будет приниматься решение о его масштабировании.
На следующем этапе развития платформы регулятор реализует сервисы для электронной коммерции (автоплатежи и подписки), переводы между кредитными организациями, процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также функционал для исполнительного производства и антифрод-процедуры.
Курс на цифру
ЦБ делает ставку на цифровизацию, поскольку это — ключевой драйвер развития финансовой системы, считает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
— Цифровизация платежной сферы повышает безопасность, скорость транзакций и уменьшает зависимость от физического пластика. Технологичные продукты, такие как система быстрых платежей и цифровой рубль, помогают повысить эффективность расчетов и снизить операционные затраты для бизнеса, — перечисляет плюсы эксперт.
Кроме того, в условиях санкционного давления и глобальных вызовов для банковского сектора России ставка на цифровизацию и разработку собственных технологий снижает зависимость от международных финансовых систем и повышает устойчивость национальной экономики, убежден Журавлев.
Цифровизация в том виде, в котором она задумывалась изначально, уже завершена, полагает директор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Алексей Лебедев. И сейчас Банк России переходит к следующему этапу цифровой трансформации рынка.
С помощью накопленных данных и новых возможностей, таких как искусственный интеллект, можно создавать совершенно другие способы использования платежных инструментов, отмечает он.
— И, возможно, даже совершенно другую экономику, которая будет отличаться от классической экономической школы, — допускает собеседник «Известий».
Полезные инструменты
Наиболее перспективными и важными среди основных направлений развития финтеха Алексею Лебедеву видятся регулирование рынка цифровых прав и создание платформы согласий на передачу персональных данных.
— С учетом количества точек контактов с игроками рынка клиенту сложно контролировать, кто владеет его данными, как их хранит и использует. Всё усугубляется тем, что мы живем в фиджитал-мире и часть операции по-прежнему проходит на бумаге, — указывает эксперт.
Внедрение платформы, по его мнению, должно обеспечить возможность получать любые услуги от разных участников финансового рынка, магазинов, медицинских учреждений в режиме «одного окна» за счет обмена клиентскими данными по предварительному согласию пользователя.
В свою очередь, ввод цифрового рубля поспособствует переходу к более прозрачной и регулируемой экономике, что облегчит контроль за транзакциями и снизит уровень теневых операций, подчеркивает Артем Журавлев.
Еще одно важное новшество, по его словам, — развитие QR-кода на предъявителя, анонсированное Центробанком.
— Данный платежный инструмент давно работает в Китае и может со временем начать активно заменять текущий парк эквайринга. Большая часть клиентов будет оплачивать покупки, показывая QR, который будет считывать продавец через сканер, — отмечает эксперт. Это позволит ускорить клиентский путь, поскольку операции можно будет проводить офлайн.
Формула успеха
Эффективность внедряемых технологий получится оценить лишь через некоторое время, считает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» Михаил Комаров. Однако уже сейчас можно выделить положительные аспекты, связанные с развитием СБП, биометрию и различные антифрод-решения, использующие в том числе технологии искусственного интеллекта.
Если смотреть в динамике развития, все инструменты в финансовой сфере России уже демонстрируют свою эффективность, обращает внимание Артем Журавлев. Например, платежи по QR-кодам, Mir Pay и BNPL-сервисы показали высокую востребованность среди пользователей и бизнеса.
— Эти технологии снижают транзакционные издержки, ускоряют расчеты и повышают доступность финансовых услуг, — полагает эксперт. Они также обеспечивают независимость России от международных платежных систем и помогают поддерживать устойчивость финансового сектора.
Однако важно не забывать про основную роль Банка России — создание стабильной и справедливой системы, обеспечивающей благополучие граждан и игроков рынка, отмечает Алексей Лебедев.
— Нужно не перейти грань, соблюсти баланс интересов рынка и бизнеса, а также дать возможности и свободу для внедрения инноваций. Это искусство, которое действительно требуется от регулятора, — подчеркивает специалист.
В этой связи стоит отметить дополнительные задачи, на которых необходимо сфокусироваться Центробанку, убежден Лебедев. В первую очередь в повышенном внимании нуждается борьба с мошенничеством.
— Сейчас ключевую роль в этом играют банки. И, безусловно, такая тактика в какой-то степени полезна для обеспечения защиты клиента, однако подобный подход является лечением симптомов, а не борьбой с источником проблемы, — указывает эксперт.
Кроме того, Центробанку, по мнению Артема Журавлева, стоит больше рассказывать о способах применения новых платежных инструментов. Их активная популяризация важна не меньше, чем разработка и усовершенствование технологий.
В целом же цифровизация приносит значительную пользу финансовому рынку, повышая прозрачность и управляемость финансовых потоков, уверен собеседник «Известий».
— Благодаря новым технологиям финансовые компании могут глубже анализировать поведение клиентов и предлагать персонализированные решения. Это позволяет точечно продвигать нужные продукты, улучшать клиентский опыт и повышать лояльность, — резюмирует Журавлев.