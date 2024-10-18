Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем востоке

По состоянию на 8.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34% — до 74,7 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 71 доллара.
За текущую неделю нефть марки Brent потеряла в цене 5,47%, марка WTI — 6,03%.
Накануне ливанское движение «Хезболлах» сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации в секторе Газа израильскими военными Яхьи Синвара, считающегося главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на публикацию еженедельных данных от управления энергетической информации минэнерго США в четверг вечером. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 октября снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 420,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 2,3 миллиона баррелей.