Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с начала октября

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась на 2,52%, до $68.89 за баррель.
Цены на нефть Brent после скачка наверх, произошедшего в начале октября, демонстрируют во второй половине месяца свою слабость и склонность к коррекционному снижению, отметили аналитики ИК «Велес Капитал». Из котировок ушли риски перебоев с предложением в Иране, а инвесторы пока ждут новых восходящих драйверов, которыми, помимо изменений в геополитике, могут стать улучшения ожиданий по спросу в Китае, а также в развитых странах, добавили эксперты инвесткомпании.
В начале торгов 15 октября резкое снижение котировок спровоцировало.
сообщение газеты The Washington Post о том, что Израиль готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране. Новость снизила опасения по поводу перебоев с поставками из Ирана.
Цены падают на фоне ожидающегося избытка предложения на рынке нефти, пишет CNBC. Снижение котировок ускорилось после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), в котором был снижен прогноз по спросу на нефть.
Агентство понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 41 тыс. баррелей в сутки. Организация ожидает, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 862 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом. Месяцем ранее МЭА оценивало прирост в 903 тыс. баррелей в сутки. На 2025 год МЭА прогнозирует увеличение спроса на 1 млн баррелей в сутки. Эти оценки значительно ниже показателей постпандемийного периода, когда спрос вырос на 2 млн баррелей в сутки, обращает внимание CNBC.
Особенно слаб спрос на нефть в Китае — по данным МЭА в августе потребление нефти в стране упало на 500 тыс. баррелей в сутки. В тоже время добыча нефти в Америке, включая США, должна вырасти на 1,5 млн баррелей в день в этом и следующем году, сообщило МЭА.
В сентябре Китай сократил импорт нефти на 7,4% по сравнению с августом, до 45,5 млн тонн, что составляет 11,1 млн баррелей в день, согласно расчетам Bloomberg.
Прогнозируется, что спрос на нефть в Китае в 2025 году вырастет не более чем на 300 тыс. баррелей в сутки. Это следует из опроса участников нефтяной отрасли от Bloomberg. Страна, которая на протяжении последних двух десятилетий способствовала росту глобального спроса на нефть, сейчас переживает структурный спад, вызванный увеличением использования электромобилей и грузовиков на сжиженном природном газе, отмечает издание.
Днем ранее прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, в третий раз, понизили в ОПЕК — снижение составило 106 тыс. баррелей в сутки, до 1,9 млн баррелей в сутки. Прогноз роста спроса в 2025 году также снижен — на 102 тыс. баррелей в сутки, до 1,6 млн баррелей в сутки.
Новость дополняется.