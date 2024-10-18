Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с начала октября

Агентство понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 41 тыс. баррелей в сутки. Организация ожидает, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 862 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом. Месяцем ранее МЭА оценивало прирост в 903 тыс. баррелей в сутки. На 2025 год МЭА прогнозирует увеличение спроса на 1 млн баррелей в сутки. Эти оценки значительно ниже показателей постпандемийного периода, когда спрос вырос на 2 млн баррелей в сутки, обращает внимание CNBC.