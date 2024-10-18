ЦБ назвал возможные сроки появления лимитов на ипотеку и автокредиты

Макропруденциальные лимиты, прямо ограничивающие российские банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче ссуд с определенными характеристиками, действуют с 2023 года и пока распространяются только на необеспеченные кредиты и займы. Ранее Банк России настаивал на внедрении МПЛ в ипотеке — законопроект о предоставлении регулятору соответствующего права уже внесен в Госдуму и прошел первое чтение в феврале 2024 года, но до сих пор не принят. В ЦБ указывали на сложности в обсуждении этой инициативы: в частности, было предложение обязать Банк России согласовывать новые ограничения в ипотеке с Минстроем.