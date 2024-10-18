БРИКС уступает только Евросоюзу по доле в мировой торговле

При этом по сравнению с другими торговыми объединениями, БРИКС уступает только Евросоюзу, который в прошлом году наторговал на 14,3 триллиона долларов, заняв долю в 29,7%.
На третьем месте по объемам торговли расположилось ЮСМКА (англ. USMCA, Соглашение о свободной торговле, заключенное Соединенными Штатами Америки, Мексикой и Канадой). Суммарные объемы экспорта и импорта входящих в него стран достигли по итогам прошлого года 7,6 триллиона долларов, что позволило занять долю в мировой торговле в 15,7%.
Еще 7,4% торговли в мире пришлось на АСЕАН (англ. ASEAN, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), состоящий из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Торговля этих стран достигла 3,5 триллиона долларов.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани