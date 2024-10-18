Бизнес сравнил инвествычет с генетически модифицированным организмом

Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что, по прогнозам Минфина, все заложенные на ФИНВ 150 млрд руб. будут выплачены бизнесу. «Мы были в своем прогнозировании достаточно консервативны и опирались на самый консервативный сценарий. Но в любом случае при той инфляции затрат, которая сейчас есть — те, кто занимаются инвестициями в производство, понимают, что это 10−15−20% в год, — мы считаем, что тот лимит в 150 млрд, который установлен, будет выбран», — сказал он. Сазанов уточнил, что лимит может быть израсходован «не в силу того, что будет проинвестировано, физически построено больше, а в силу того, что просто идет инфляция затрат».