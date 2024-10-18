Банк России даст рекомендации по программам стимулирования акциями

По ее словам, основные рекомендации — это прозрачность для акционеров и понимание для акционера, как та программа мотивации, которую предлагает компания, увеличит ценность компании и ценность его конкретной акции, а также детальное описание того, за что планируется мотивировать сотрудников для того, чтобы потом ретроспективно можно было посмотреть, получилось или нет.