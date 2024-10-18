Банк России даст рекомендации по программам стимулирования акциями

Банк России до конца 2024 года выпустит рекомендации для публичных компаний о том, как им следует раскрывать подробности своих мотивационных программ для работников, чтобы действующие акционеры могли оценить их положения. Об этом заявила в кулуарах форума «Финополис −2024» директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы планируем подготовить рекомендации Банка России в части лучших практик при программах стимулирования акциями. В идеале, наверное, это те рекомендации, которые надо погрузить в Кодекс корпоративного управления. Но можно двигаться поступательно. Сначала сделать рекомендации и потом рассматривать уже изменения кодекса, в том числе в этой части», — сказала представитель ЦБ.
По ее словам, основные рекомендации — это прозрачность для акционеров и понимание для акционера, как та программа мотивации, которую предлагает компания, увеличит ценность компании и ценность его конкретной акции, а также детальное описание того, за что планируется мотивировать сотрудников для того, чтобы потом ретроспективно можно было посмотреть, получилось или нет.
Екатерина Абашеева добавила, что рекомендации будут выпущены, когда закончится их разработка, она рассчитывает, что это произойдет до конца 2024 года.
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