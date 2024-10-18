1С поднимет цены на свои разработки на 10−18%

Первым продуктом 1С была одноименная бухгалтерская программа. В 1994 году компания выпустила систему «1С: Предприятие» — единую платформу для оптимизации и автоматизации работы компаний, сейчас это самое востребованное среди партнеров решение. В январе—сентябре 2024 года продажи лицензий «1С: Предприятие» и других сервисов по подписке в денежном выражении выросли на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из презентации 1С (копия есть у РБК). Абсолютные показатели и данные о продажах всех своих решений компания не раскрывает. В 2023 году выручка основного юрлица группы, АО «1С», выросла на 2%, до 358 млн руб., чистая прибыть — на 397%, до 16 млрд руб. По собственным данным компании, ее дилерская сеть объединяет более 10 тыс. партнеров в 600 городах России и СНГ. Они занимаются продажей решений, их внедрением и т. д.