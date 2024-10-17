Желудочные нолики: препараты от болезней ЖКТ за год подорожали на 25%

Лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта в течение года дорожали быстрее других препаратов — их стоимость увеличилась на 25%, сообщили «Известиям» аналитики фармрынка. При этом средняя стоимость всех лекарств с сентября прошлого года выросла примерно на уровне инфляции — на 7%. Самыми стабильными оказались цены препаратов от диабета и аллергии. Как это повлияло на спрос — в материале «Известий».
Как выросли цены на лекарства
Цены на препараты от различных болезней желудка за год — с сентября 2023 года по сентябрь 2024-го выросли на 25%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Контур. Маркет». Они проанализировали 12 млн чеков аптек во всех регионах России. В частности, это касается таких лекарств, как «Экофурил» (от диареи), «Ферментозим» (восполняет дефицит ферментов поджелудочной железы), «Бифиформ» (пробиотик), «Гастал» (снижает кислотность желудка).
Рост стоимости сказался на спросе — покупать препараты для ЖКТ в сентябре 2024 года стали на 7% реже, чем в тот же период прошлого года.
Такое изменение цен аналитики компании объяснили, среди прочего, тем, что на рынке появились иностранные аналоги этих препаратов с более высокой стоимостью.
Второе место по темпу роста цены среднего чека, по данным «Контур. Маркета» заняли препараты для дыхательной системы — они подорожали на 10%. Анализировалась стоимость, в частности, препаратов от бронхиальной астмы «Сингуляр», «Беклазон» и «Беротек» и противовоспалительное средство «Синупрет».
Далее идут лекарства для иммунитета — их стоимость выросла на 9%. Препараты для почек и мочеполовой системы, противовоспалительные и обезболивающие средства подорожали на 7%. На 5−6% увеличилась цена на противовирусные, лекарства для акушерства и гинекологии, средства от дерматологических и эндокринных заболеваний.
Самыми стабильными по цене и спросу оказались лекарства от диабета и аллергии. Средний чек на препараты для страдающих диабетом не изменился и составил 403 рублей, средний чек на лекарство для аллергиков тоже остался на прежнем уровне — 274 рубля.
При этом по сравнению с прошлым годом аптеки выбили на 14% меньше чеков на противовоспалительные и обезболивающие средства. Например, на аспирин, анальгин, ибупрофен. Противовирусные лекарства покупали реже на 9% по сравнению с прошлым годом.
На 17% реже россияне покупали препараты от аллергии. Практически не изменился спрос на лекарства от эндокринных заболеваний — снижение в пределах 1%.
В среднем за год лекарства подорожали на 7%, подсчитали в «Контур. Маркет».
Почему растет стоимость препаратов
По данным аналитической компании RNC Pharma, за январь-август 2024 года средний чек в российских аптеках составил 688 рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом средний чек именно на лекарства в этом году достиг 556 рублей, что на 13% выше, чем годом ранее.
По итогам восьми месяцев 2024 года только в двух регионах страны величина среднего чека по всему аптечному ассортименту превышала 1 тыс. рублей — в Москве и на Чукотке.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что средний чек — это относительный показатель.
— Он учитывает не только изменение спроса, сколько инфляционные процессы и изменение поведения потребителей, — объяснил он.
Эксперт также отметил, что колебания зависят и от сезонных подъемов заболеваемости.
В структуре общей заболеваемости поражения желудочно-кишечного тракта стабильно находятся на четвертом месте, лекарства этой категории составляют значительную часть выручки фармкомпаний, рассказал «Известиям» врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев. Поэтому спрос на эти препараты будет всегда.
— Зайдя в аптеку, первое, что вы увидите — лекарства от простуды и заболеваний гастроэнтерологического профиля, — отметил эксперт.
Увеличение стоимости оригинальных препаратов зарубежного производства Андрей Якушев связал с динамикой курса валют и усложнением логистики.
— Сохраняются санкционные риски, что заставляет некоторых пациентов покупать впрок лекарства, — подчеркнул он.
По словам эксперта, у иностранных лекарств есть российские аналоги, которые могут быть дешевле, но некоторые пациенты не готовы переходить на непривычные средства.
— За счет этого средний чек на лекарства этой группы может также расти, — объяснил он.
Кроме того, производство некоторых иностранных лекарств от болезней желудка локализовано в России, напомнил он.
— Доля таких препаратов растет, как и их средняя цена. Но в динамике она растет быстрее цены на иностранные препараты, — сказал он.
Снижение спроса на противовирусные препараты врач-терапевт Светлана Каневская связала с изменением течения инфекционных заболеваний. По ее словам, сейчас некоторые из них протекают в более легкой форме по сравнению с прошлым годом.
— Простуда или грипп могут сейчас пройти за 5−7 дней самостоятельно, — отметила она.
Повышение цен на эти лекарства эксперт так же связала с логистическими трудностями.
Росздравнадзор 16 октября на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями рекомендовал аптечным организациям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных препаратов. Также там напомнили о необходимости поддерживать запас таких лекарств. В середине октября «Известия» писали о нехватке в аптеках некоторых регионов четырех антибиотиков из основной линейки.