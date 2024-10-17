Желудочные нолики: препараты от болезней ЖКТ за год подорожали на 25%

По данным аналитической компании RNC Pharma, за январь-август 2024 года средний чек в российских аптеках составил 688 рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом средний чек именно на лекарства в этом году достиг 556 рублей, что на 13% выше, чем годом ранее.