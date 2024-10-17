Власти решили измерить «выработку на человека» у врачей и учителей

«И все-таки мы социальщиков убедили, что давайте брать именно показатели, связанные с выработкой на человека. Потому что это всегда так сложно вроде: “Ну к чему вы нас толкаете, значит, дополнительная нагрузка на учителей, на врачей”. Мы им объясняли, что нет, это не об этом, это о другом. Это все-таки о производительности в целом на занятого», — отметил глава Минэкономразвития.