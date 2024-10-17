В ВШЭ назвали вероятные причины роста издержек бизнеса от проверок

«Общее сокращение числа проверок снижает давление на бизнес и позитивно отражается на бизнес-климате, однако это увеличивает риски возможного нарушения законодательства со стороны отдельных предприятий. Увеличение проверок ведет к росту соблюдения норм, однако создает излишнюю нагрузку на предприятия. Для решения этих разногласий представляется, что проверки должны фокусироваться на наиболее рисковых и проблемных областях и не затрагивать все сферы деятельности и все предприятия без исключения. Например, рационально снижать нагрузку на молодые небольшие по размеру предприятия и проверять укоренившийся бизнес. При этом среди укоренившихся предприятий следует проводить проверки не только крупных предприятий, но и небольших (малых и средних) укоренившихся фирм, где уже накопился опыт и возможно несоблюдение тех или иных требований (в том числе по причине незнания тех или иных норм и требований)», — сказала она.