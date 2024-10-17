В ВШЭ назвали вероятные причины роста издержек бизнеса от проверок

Ранее «Известия» писали, что, несмотря на действующий мораторий на проверки, издержки бизнеса от них, в основном связанные с простоем, выросли на четверть — до 44 млрд рублей в 2023 году.
Оценить, насколько это большая сумма, достаточно сложно, поскольку важно ее оценивать в сопоставлении, например, с недополученными доходами бюджета в случае, если проверка не проведена и предприятие недоплатило налоги в бюджет, заявила Федюнина.
«Общее сокращение числа проверок снижает давление на бизнес и позитивно отражается на бизнес-климате, однако это увеличивает риски возможного нарушения законодательства со стороны отдельных предприятий. Увеличение проверок ведет к росту соблюдения норм, однако создает излишнюю нагрузку на предприятия. Для решения этих разногласий представляется, что проверки должны фокусироваться на наиболее рисковых и проблемных областях и не затрагивать все сферы деятельности и все предприятия без исключения. Например, рационально снижать нагрузку на молодые небольшие по размеру предприятия и проверять укоренившийся бизнес. При этом среди укоренившихся предприятий следует проводить проверки не только крупных предприятий, но и небольших (малых и средних) укоренившихся фирм, где уже накопился опыт и возможно несоблюдение тех или иных требований (в том числе по причине незнания тех или иных норм и требований)», — сказала она.
При этом важно, чтобы проверяющие органы относились к проверкам с настроением к сотрудничеству, чтобы в том числе предупредить бизнес о возможных ловушках, связанных, например, с разночтением отдельных регулирующих документов, указала Федюнина. Вместо противостояния, органы контроля и бизнес должны работать совместно для достижения наилучших результатов, заключила эксперт.
В июле сообщалось, что плановые проверки бизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года. Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия.
Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства.