Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа

Механизм транспортировки топлива предлагается сделать таким: топливо предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе — продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.