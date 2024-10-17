Скорость отступа: в РФ хотят запретить использование сервиса SpeedTest

Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США — американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи, объясняет свою обеспокоенность президент Международной академии связи Анастасия Оситис в своем обращении в Госдуму (документ есть у «Известий»). SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране, отмечается в документе. «Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», — говорится в нем.