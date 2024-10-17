Скорость отступа: в РФ хотят запретить использование сервиса SpeedTest

В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение Международной академии связи (МАС). Компания Ookla, которой принадлежит сервис, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что повышает риск кибератак, полагают эксперты. Иностранные аналоги также небезопасны, и к ним могут возникнуть претензии госорганов, поэтому целесообразно использовать российские сервисы, добавляют специалисты.
Чем опасен SpeedTest для россиян
В Госдуме и ФСБ поддержали предложение о том, чтобы исключить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС) — ранее она выдвинула такую инициативу. Из писем, с которыми ознакомились «Известия», следует, что законодатели и силовики согласны с предложением об обязательном использовании операторами российских программных продуктов для измерения скорости передачи данных в сетях вместо зарубежного аналога.
Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США — американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи, объясняет свою обеспокоенность президент Международной академии связи Анастасия Оситис в своем обращении в Госдуму (документ есть у «Известий»). SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране, отмечается в документе. «Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», — говорится в нем.
Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом, перечисляет академик МАС Сергей Мельник. По его словам, эти данные, попав в руки иностранных спецслужб, могут быть использованы, к примеру, для организации адресных DDoS-атак.
— Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным. У него есть альтернативные российские аналоги — в частности, система «Линкметр», — утверждает он.
По словам эксперта, предложения по ограничению использования зарубежного сервиса и переходу на отечественные продукты получили одобрения не только Госдумы и ФСБ, но и других органов власти. Однако пока нет правовых механизмов, обязывающих операторов использовать для измерения только отечественный софт.
«Известия» направили запросы в ФСБ, Минцифры, а также в Ookla. В Госдуме запрос на рассмотрение предложения передали вице-премьеру Дмитрию Григоренко, также следует из письма в МАС зампредседателя ГД Петра Толстого. В аппарате Григоренко получение этого обращения подтвердили.
— Даже потенциальная возможность доступа со стороны наших геополитических оппонентов к данным о работе телеком-инфраструктуры России недопустима. В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе, — сказал «Известиям» Петр Толстой. — Поэтому, конечно, я поддерживаю запрет использования отечественными операторами западных продуктов для измерения скорости интернет-соединения.
«Мегафону» ничего не известно о предложении МАС, сообщили в пресс-службе оператора. Американский измеритель скорости интернета — самый массовый по числу пользователей, но не единственно доступный в РФ, добавили в компании.
Представители других крупных российских операторов, опрошенные «Известиями», отказались от комментариев или не ответили на запросы.
Кто заменит Ookla в России
Основное отличие этого измерителя от других сервисов — в его глобальном охвате, рассказал партнер Comnews Research Леонид Коник. По его словам, у Ookla есть 16,22 тыс. тестовых серверов по всему миру, что позволяет точно измерять скорость интернет-доступа в любой точке земного шара и получать сравнительные данные, добавил он.
— Ценность тестовой платформы в ее массовости. В SpeedTest пользователи ежедневно совершают несколько миллионов замеров, а количество проведенных тестов за всё время работы (с 2006 года) приближается к 57 млрд. Это и делает сервис наиболее привлекательным как для операторов связи, так и для пользователей, — отмечает эксперт.
В мире немало альтернативного ПО для интернет-замеров, например testskorosti.ru (его владельцем является польская фирма V-SPEED Sp. z o.o.), проект с открытым исходным кодом LibreSpeed (принадлежит итальянскому разработчику свободного ПО Федерико Доссена), Fast.com (за которым стоит американский Netflix), Testmy.net (США), SpeedOf.Me (разработан компанией SourceForge из США) и другие, напомнил эксперт.
Но использование иностранных измерительных сервисов вместо SpeedTest не снижает уровень рисков кибербезопасности: многие из них передают за рубеж больше данных о пользователях и сетях, чем указано в их пользовательских соглашениях, отметил гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, не исключено, что эти данные становятся достоянием иностранных спецслужб. Такие измерители рано или поздно могут вызвать вопросы со стороны госструктур и специалистов по информационной безопасности, добавил он.
Замена SpeedTest в России есть, говорят участники рынка. Например, сервис TelecomDaily «Мегабитус» или QMS от «Ростелекома», который внесен в реестр отечественного ПО Минцифры.
— Конкуренция между подобными продуктами — это хорошо. Но, на мой взгляд, ситуация со SpeedTest не свидетельствует о справедливой конкуренции. Компания не платит налоги в России, не исполняет требования российских ведомств и законодательства, в том числе касающиеся обработки персональных данных. Если бы так поступал российский бизнес, он бы был закрыт уже давно, — отметил Денис Кусков.
Предложение МАС выполнимо и актуально, считает вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Виталий Трепыхалин.
Сейчас формальных оснований для запрета SpeedTest нет, отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Если операторов заставят убрать софт Ookla с сетей, корректно измерять скорость доступа не смогут и конечные пользователи, добавил он. Но проблемой для российских абонентов это не станет — существует множество отечественных и зарубежных сервисов, поддерживающих этот функционал, заключил эксперт.