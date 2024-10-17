Пилотный график: «Аэрофлоту» вынесли предостережение из-за переработок экипажей

Ространснадзор объявил «Аэрофлоту» предостережение из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения. По оценке контролирующего органа, это повышает риски безопасности полетов. Проверки проводились по жалобам трудового коллектива и отраслевого профсоюза. Надзорный орган потребовал устранить нарушения, компания взяла время на подготовку ответа для проверки обоснованности сведений, указанных в предостережении. Эксперты отмечают, что на деле ситуация может быть не столь однозначной и у перевозчика есть шансы оспорить решение контролирующего органа.
Какие вопросы у Ространснадзора к «Аэрофлоту»
Проверки авиакомпании Ространснадзор проводил совместно с Московской прокуратурой на воздушном и водном транспорте после заявления Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) от 26 августа. Организация пожаловалась на увеличение полетных смен и снижение выплат членам экипажей без согласия уполномоченного профсоюза.
Кроме того, в трудовые договоры вносились дополнительные аэропорты базирования, пребывание в которых перестало включаться в учет рабочего времени, сообщается в жалобе ШПЛС. Помимо сокращения оплаты труда, это влияет на продолжительность отдыха экипажей, а от самочувствия летчиков зависит безопасность полетов, отмечается в документе.
Справка «Известий»
Предостережение выносится контролирующим органом по итогам проверки компании с целью соблюдения требований законодательства. В случае несогласия компания подает возражение. Надзорная организация по итогам его рассмотрения может отменить свое решение полностью, частично или оставить без удовлетворения. Компания вправе оспорить это в суде.
Многобазовость — это когда большинство крупных аэропортов в стране и за рубежом стали считаться для авиакомпании «домашними», рассказал «Известиям» председатель профсоюза ШПЛС Игорь Дельдюжов. Получается, что после рейса пилоты оказываются «на базе», «почти дома», где время нахождения не считается рабочим. Члены экипажа ждут вылета, готовятся к рейсу, а по документам они отдыхают. Такой график препятствует полноценному отдыху, что не раз сказывалось на состоянии здоровья пилотов. Режимы труда и отдыха установлены приказом Минтранса № 139, который соблюдают не все, утверждает профсоюзный лидер.
Ространснадзор в своем предписании утверждает, что механизм «многобазовости» противоречит действующему законодательству, ухудшает положение работников и повышает риски безопасности полетов. Контролирующий орган также обнаружил у летчиков предельную выработку, при которой полетное время превышало 89 часов в месяц. Профсоюзная организация считает, что при «многобазовости» и при специфическом учете времени отдыха, реальная нагрузка может превышать этот показатель. По утвержденным авиационным правилам предельная норма составляет 80 часов, однако в ноябре 2010 года Минтранс допустил увеличение ее до 90 часов в месяц, но только с согласия пилотов.
Ространснадзор зафиксировал, что продление полетных смен в «Аэрофлоте» осуществлялось без согласования с уполномоченным профсоюзом, то есть с нарушениями требований приказа № 139 Минтранса. Также указано о фактах нарушения порядка проведения медицинских осмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения.
Ространснадзор потребовал у «Аэрофлота» провести корректирующие мероприятия по исправлению нарушений и не допускать их впредь.
Как заявили «Известиям» в авиакомпании, предостережение Ространснадзора получено 14 октября 2024 года. В документе установлен срок его рассмотрения до 20 ноября, в связи с чем у перевозчика есть время, чтобы проанализировать указанные регулятором доводы, а также проверить обоснованность сведений. По результатам рассмотрения «Аэрофлот» уведомит Ространснадзор о принятом решении.
«Известия» направили запрос в Минтранс и Росавиацию.
Какие нормы по труду и отдыху у пилотов
— Подобные споры далеко не новы и предписание контролирующего органа не является незыблемым. Авиакомпания может его оспорить, что ранее и делала с положительным для себя результатом, — рассказал «Известиям» авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru. Роман Гусаров. — Если взаимопонимание с регулятором не найдено, то дальше подобные споры решаются в суде. А спорить есть о чем.
К примеру, утверждение о недопустимости многобазовости вызывает много вопросов, считает эксперт. «Аэрофлот» работает не только в Москве, но, к примеру, в Красноярске, откуда самолеты вылетают по маршруту и возвращаются обратно. Так почему этот аэропорт не является аэропортом базирования самолетов и экипажей, удивляется эксперт.
— Многобазовость — это вполне распространенное явление как у нас, так и за рубежом. Что касается рабочего времени, то существующие санитарные нормы позволяют увеличивать нормы налета с 80 до 90 часов в месяц, но по договоренности с работником. Смены тоже увеличиваются на один час, если рейсы не укладываются в установленный 12-часовой норматив.
Другое дело, что при этом экипажам необходимо выделять законное время для полноценного отдыха, добавил эксперт.
— Утомление пилотов, как физическое, так и психологическое, из-за превышения или несоблюдения режима отдыха несет в себе высокие риски безопасности полетов, которые могут возникнуть из-за ошибок пилотирования, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
По статистике, причиной около 80% авиационных катастроф и инцидентов является именно человеческий фактор, добавил эксперт.