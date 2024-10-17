Пилотный график: «Аэрофлоту» вынесли предостережение из-за переработок экипажей

Ространснадзор в своем предписании утверждает, что механизм «многобазовости» противоречит действующему законодательству, ухудшает положение работников и повышает риски безопасности полетов. Контролирующий орган также обнаружил у летчиков предельную выработку, при которой полетное время превышало 89 часов в месяц. Профсоюзная организация считает, что при «многобазовости» и при специфическом учете времени отдыха, реальная нагрузка может превышать этот показатель. По утвержденным авиационным правилам предельная норма составляет 80 часов, однако в ноябре 2010 года Минтранс допустил увеличение ее до 90 часов в месяц, но только с согласия пилотов.