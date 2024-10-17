«Озон Фармацевтика» привлекла ₽3,45 млрд в ходе IPO на Мосбирже

Ранее источники «РБК Инвестиций» на рынке сообщили, что книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была заполнена по верхней границе диапазона 14 октября, то есть на второй день после открытия. «Основная причина в том, что мы ранее проделали огромную работу: многие институциональные инвесторы и лидеры мнений посетили активы компании, поговорили с менеджментом, построили модели и уже были готовы к сделке», — сказал один из источников.