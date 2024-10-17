«Озон Фармацевтика» привлекла ₽3,45 млрд в ходе IPO на Мосбирже

Производитель лекарств «Озон Фармацевтика» (OZPH) подвел итоги IPO, проведенного на Мосбирже. Размещение прошло по цене ₽35 за бумагу, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона ₽30−35 за акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла ₽3,45 млрд, включая базовый размер ₽3 млрд и стабилизационный пакет в размере ₽0,45 млрд.
Торги бумагами начнутся 17 октября, после 16:00 мск. Московская биржа включила акции компании в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Акции «Озон Фармацевтика» будут торговаться на бирже под тикером OZPH.
Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 11 по 16 октября 2024 года. Инвесторам предложили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Группа стремилась обеспечить сбалансированную аллокацию между частными и институциональными инвесторами. Бумаги были распределены в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%, но могла отличаться ввиду округления до целого числа акций. «Озон Фармацевтика» привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал.
Ранее источники «РБК Инвестиций» на рынке сообщили, что книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была заполнена по верхней границе диапазона 14 октября, то есть на второй день после открытия. «Основная причина в том, что мы ранее проделали огромную работу: многие институциональные инвесторы и лидеры мнений посетили активы компании, поговорили с менеджментом, построили модели и уже были готовы к сделке», — сказал один из источников.
В первом полугодии 2024 года выручка компании «Озон Фармацевтика» выросла на 63% и составила ₽12,6 млрд. EBITDA за полугодие увеличилась в 2,7 раза год к году, до ₽5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 40%. Чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза год к году и достигла ₽2,9 млрд.
Брокеры видят в бумагах фармацевтической компании потенциал роста. По мнению аналитиков «Кит Финанс», акции «Озон Фармацевтики» могут вырасти до ₽42−43 за бумагу. В Альфа-Банке оценили справедливую стоимость компании в ₽80−100 млрд, то есть бумаги могут подорожать более чем на 120%. В «БКС Мир инвестиций» оценка капитала «Озон Фармацевтики» составляет ₽107−153 млрд с целью ₽133−191 млрд на горизонте 12 месяцев.