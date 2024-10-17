Опасный уровень: глобальный долг достиг $100 трлн

Глобальный государственный долг в 2024 году превысит $100 трлн, приблизится к 100% ВВП к 2030 году, а при неблагоприятном сценарии заметно превысит объем мировой экономики уже к 2026-му. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Чем опасен такой уровень задолженности, какие страны в зоне риска и как обстоят дела с долговой нагрузкой России — в материале «Известий».
И богатые, и бедные
Как сообщил Международный валютный фонд в своем докладе Fiscal Monitor, рост задолженности прогнозируется в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке, Великобритании и США.
«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», — отмечается в докладе организации.
Долговая нагрузка традиционно особенно высока в развитых странах. Это подтверждают данные института Международных финансов (IIF). Согласно им отношение долга к ВВП на развитых рынках достигло 376,8% от ВВП (в прошлом году 308,7%). При этом наибольший вклад в прирост глобального долга вносят развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Мексика. Отношение долга развивающихся рынков к ВВП достигло рекордных 245% — на 25 процентных пунктов выше, чем до пандемии (прошлогоднее значение 240,8%).
Главная причина — высокие государственные расходы. Рост объема долга заметно ускорился в период пандемии, когда многим странам пришлось резко увеличить расходы на поддержку населения и бизнеса.
Мировой госдолг растет стремительными темпами и по другим причинам. В частности, многие страны продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода.
Дорого обслуживать
Основная проблема, как подчеркивают эксперты, не столько в самом долге, столько в том, что его обслуживание становится всё более обременительным.
— Такое увеличение долговой нагрузки в целом ряде государств влечет за собой повышение финансовых рисков, связанных с ростом инфляции и нестабильности на фондовых рынках. Значительная величина платежей по долгу ограничивают возможности стран инвестировать денежные средства в инфраструктуру и социальные программы, что замедляет экономический рост в странах с большим объемом долговой нагрузки, — указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
C одной стороны, развитым странам справляться с обслуживанием своих долгов очевидно проще, чем государствам победнее, в силу размера их экономики и бюджетных возможностей.
— К примеру, госдолг США составляет 123%, тогда как у Шри-Ланки этот показатель равен 114%. При этом США пока еще неплохо справляется со своей долговой нагрузкой, а Шри-Ланка уже допустила дефолт по своим суверенным облигациям. Следовательно, в зоне риска находятся страны с небольшим размером ВВП (в пределах $1 трлн) и долговой нагрузкой выше 100%, — указывает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами».
Пока государство в состоянии погашать задолженность, сам объем долга не критичен. Это позволяет США поддерживать крайне высокий уровень госдолга, поскольку доверие к экономике и доллару остается стабильным на глобальном уровне. А вот ситуация в Венесуэле показывает, что даже при относительно низком уровне долга в процентах от ВВП страна может регулярно сталкиваться с дефолтом из-за неспособности погашать обязательства, добавляет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Тем не менее и огромные финансовые обязательства США, которые превысили $35 трлн, вызывают всё больше вопросов. В Федрезерве заявили, что невозможно больше повышать потолок госдолга, чтобы наращивать заимствования. Кредиторы США справедливо сомневаются в том, что Америка сумеет выплачивать по своей огромной задолженности проценты в дальнейшем.
Экономика США как крупнейшая в мире и американский доллар как главная резервная валюта сегодня переживают не лучшие времена, замечает Николай Переславский.
Опасные последствия
Рост долговой нагрузки не несет ничего хорошего для мировой экономики в целом, уверены аналитики.
— В перспективе это может привести к снижению производительности и замедлению экономического роста. Рост госдолга в последние два десятилетия совпадает со снижением темпов роста производительности и потенциального ВВП в крупнейших экономиках. Это говорит о том, что чрезмерная зависимость от государственных расходов может вести к неэффективному распределению ресурсов и снижению общей эффективности экономики, — поясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Вдобавок, с учетом роста стоимости обслуживания долга, всё большая доля бюджетных расходов будет уходить на выплату процентов по долгам, а не на более продуктивные цели, такие как образование или социальная защита. Такая ситуация может привести к сокращению инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на экономическом росте и благосостоянии населения, добавляет аналитик.
Наконец, высокие затраты на обслуживание существенно ограничивают возможности правительств по реагированию на будущие потрясения или кризисы.
Россия устойчива
Внешний долг России стабильно сокращается последние несколько лет. За два года — с 2020 по 2022-й: с 31 до 16,8% ВВП. В конце 2023 года он составлял 15,7%, по итогам II квартала 2024 года он уменьшился до 14,9%.
По итогам III квартала текущего года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России упал до нового исторического минимума в 14,5%. Внешний долг РФ, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец сентября текущего года составил $293,4 млрд (27,4 трлн рублей).
Сегодня это один из самых низкий показателей в мире, что имеет как позитивное, так и негативное влияние на экономику.
В случае России низкая задолженность напрямую связана с санкциями и ограничением доступа к международным финансовым рынкам, замечает Владислав Антонов. Кроме того, низкий уровень внешних заимствований может свидетельствовать о недостаточных инвестициях в экономику или о сокращении экономической активности.
С другой стороны, такое снижение внешнего долга очевидно можно рассматривать и в позитивном ключе, добавляет аналитик. Низкий уровень задолженности означает, что страна менее зависима от внешних кредиторов и имеет больше финансовой свободы. Это повышает экономическую стабильность и уменьшает риски, связанные с колебаниями валютных курсов или геополитическими факторами.