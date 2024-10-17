Опасный уровень: глобальный долг достиг $100 трлн

Вдобавок, с учетом роста стоимости обслуживания долга, всё большая доля бюджетных расходов будет уходить на выплату процентов по долгам, а не на более продуктивные цели, такие как образование или социальная защита. Такая ситуация может привести к сокращению инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на экономическом росте и благосостоянии населения, добавляет аналитик.