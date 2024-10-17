Неспокойная остановка: издержки бизнеса от проверок выросли до 44 млрд рублей

Несмотря на действующий мораторий на проверки, издержки бизнеса от них, в основном связанные с простоем, выросли на четверть — до 44 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в исследовании ЦСР (есть у «Известий»). Послабления есть, но во многих случаях контроль до сих пор сохраняется — например, санитарно-эпидемиологический или пожарный. Расходы компаний растут, поскольку таких мероприятий становится больше. А также из-за увеличения зарплат сотрудников, работа которых останавливается. Минэк в этом году предлагал вовсе отказаться от плановых проверок и ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия. Тем не менее контроль нужен для профилактики — чтобы защитить потребителей от потенциальных нарушений при производстве продукции. Стоит ли продлевать мораторий на следующий год — в материале «Известий».
Как проверки бизнеса сейчас разрешены в России
Российские компании в прошлом году понесли издержки от проверок на сумму 43,9 млрд рублей, подсчитали в Центре стратегических разработок. В 2022-м сумма была меньше — 35,7 млрд. Под издержками ЦСР понимает взаимодействие сотрудников с представителями органов контроля (те отвлекаются от выполнения своих трудовых обязанностей), а также другие затраты.
«Следовательно, в период взаимодействия с органом контроля работник получает ту же стоимость оплаты труда, но тратит время не на выполнение своих прямых обязанностей, а на сопровождение инспектора. Как следствие, рост трудозатрат приводит к увеличению издержек предприятий», — поясняется в исследовании.
На одну проверку предприятие в среднем тратило 175 тыс. рублей, говорится в исследовании. В 2022 году показатель был равен 150 тыс.
Издержки бизнеса от проверок растут, несмотря на то что с марта 2022-го в России введен мораторий на плановые проверки бизнеса для снижения административной нагрузки — он действует до конца 2024-го.
Но есть исключения. Проверки сохраняются для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности, пояснил ведущий юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Никита Ермаков.
Проведение внеплановых проверок допускается лишь в исключительных случаях (при угрозе жизни, причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер), пояснил он. Они должны быть согласованы с прокуратурой.
— Однако под мораторий не подпадают налоговые, антимонопольные и другие проверки, где нет рискориентированного подхода (контроль в зонах повышенного риска растет, а в более безопасных снижается). Также разрешены профилактические визиты и объявление предостережений, — отметил Никита Ермаков.
Почему выросли издержки компаний от проверок
Рост издержек может объясняться увеличением зарплат, считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
— В среднем до трех человек отвлекается от рабочего процесса для организации или участия в контрольных мероприятиях. При этом номинальная зарплата за 2023 год выросла на 14%. Также нужно учесть, что увеличилось количество проверок, — отметил он.
Как сказано в исследовании ЦСР, в 2023 году провели 156 тыс. выездных проверок, что незначительно (+4,4%) превышает показатель 2022-го. При этом количество профилактических визитов (они не предусматривают штрафов) выросло в два раза и составило 1,1 млн.
Кроме того, повлиял рост стоимости услуг аутсорсинговых компаний (ими пользуются предприятия, чтобы лучше подготовиться к проверке), отметил научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
— Сумма издержек в 44 млрд рублей существенная. Помимо затрат времени сотрудников, которые отвлекаются от своих обязанностей, компании по итогам проверок вынуждены оплачивать штрафы. Особенно большой «ущерб» наносят выездные проверки, которые вносят нервозное настроение и сбивают рабочий процесс, — сказал он.
Продлят ли мораторий на проверки бизнеса
Мораторий на проверки действует до конца 2024 года. Будут ли его продлевать, как в прошлом году, неизвестно. Однако, как писали ранее «Известия», Минэк предложил после отмены послабления не возвращаться к проверкам и ограничиться профилактическими визитами на предприятия. Но это не должно коснуться организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, например АЭС, ГЭС, химических заводов и других. «Известия» направили запрос в Минэк.
При этом Роспотребнадзор попросил вернуть проверки бизнеса в случае жалоб потребителей. В октябре 2024-го депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев также направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо, в котором выступил с инициативой отменить мораторий на плановые проверки в сфере общепита. Поводом стали массовые отравления. Вернуть проверки бизнеса предлагали и в МЧС.
Контроль необходим для защищенности граждан, ведь если его уберут — даже предварительный и профилактический, — то возможны серьезные нарушения, заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Например, осенью этого года Роспотребнадзор организовал выездную проверку завода «Сокол», который производит зефир без сахара, после жалоб покупателей. А в Дагестане на АЗС инспекторы выявили более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Проверки начались после взрыва одной из заправок.
Тем не менее отход от долгих мероприятий в сторону более коротких форматов (профилактических визитов и досудебных обжалований) показывает свою эффективность, уверен Сергей Елин. При этом при отмене моратория издержки компаний взлетят. По данным ЦСР, например, система досудебного обжалования (сервис, который разрешает споры между сторонами до передачи дела в суд) с 2021 по 2023 год уже сэкономила предприятиям 1,28 млрд рублей.
За последние годы издержки бизнеса на проверки значительно сократились — например, в 2019-м они составили 336 млрд. Причина не только в моратории, но и во вступлении в силу закона о контроле (призван снизить количество проверок в отношении добросовестных предпринимателей).
Последовательное внедрение рискориентированного подхода, опора на добросовестность компаний и повышение роли профилактических мероприятий позволят снижать избыточную нагрузку на бизнес и при этом сохранять безопасность предприятий для потребителей, резюмировал директор Центра технологий государственного управления Президентской академии Владимир Южаков.