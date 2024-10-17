Неспокойная остановка: издержки бизнеса от проверок выросли до 44 млрд рублей

Несмотря на действующий мораторий на проверки, издержки бизнеса от них, в основном связанные с простоем, выросли на четверть — до 44 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в исследовании ЦСР (есть у «Известий»). Послабления есть, но во многих случаях контроль до сих пор сохраняется — например, санитарно-эпидемиологический или пожарный. Расходы компаний растут, поскольку таких мероприятий становится больше. А также из-за увеличения зарплат сотрудников, работа которых останавливается. Минэк в этом году предлагал вовсе отказаться от плановых проверок и ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия. Тем не менее контроль нужен для профилактики — чтобы защитить потребителей от потенциальных нарушений при производстве продукции. Стоит ли продлевать мораторий на следующий год — в материале «Известий».