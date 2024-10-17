Миллион россиян вложили в долгосрочные счета по ₽213 тыс

Все деньги аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые организуют их инвестирование в инструменты с низким риском. Они же и осуществляют выплаты этих сбережений. Кроме собственных средств, участник программы может перевести на счет ПДС накопительную часть пенсии.