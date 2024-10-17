Миллион россиян вложили в долгосрочные счета по ₽213 тыс

В «СберНПФ» открыты 1 млн программ долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом на Finopolis-2024 сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
«На середину октября у россиян оказалось в среднем по ₽213 тыс. долгосрочных сбережений», — сообщил представитель Сбербанка. При оценке этой суммы учитывалась как сумма личных пополнений, так и заявленные к переводу средства накопительной пенсии, добавил Вестеровский.
По данным НПФ, в 2024 году женщины выбирают долгосрочную сберегательную модель чаще: в 68% случаев против 32% у мужчин. 20% договоров заключают онлайн.
В разрезе поколений самыми активными сберегателями оказались представители поколения X: на них пришлось 49% договоров. Четверть ПДС-счетов (25%) открыли миллениалы, 3% — зумеры. Оставшиеся договоры заключили бумеры. «Зумеры уже отложили вдолгую по ₽10 тыс., миллениалы — по ₽127 тыс., иксы — по ₽243 тыс., а бумеры — по ₽104 тыс.», — отметил Вестеровский.
При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную PewResearchCenter: бумеры (1946−1964); поколение Х (1965−1980); поколение Y, или миллениалы (1981−1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию или другие долгосрочные цели.
Все деньги аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые организуют их инвестирование в инструменты с низким риском. Они же и осуществляют выплаты этих сбережений. Кроме собственных средств, участник программы может перевести на счет ПДС накопительную часть пенсии.
По данным статистики ЦБ, на 15 октября зарегистрирован 31 оператор программы долгосрочных сбережений. Всего в реестре 35 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), имеющих лицензию.
С начала года до 9 октября объем привлеченных в программу долгосрочных сбережений достиг примерно ₽80 млрд, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с Банком России обеспечить объем вложений граждан на уровне не менее ₽250 млрд в 2024 году и активнее привлекать к софинансированию работодателей.