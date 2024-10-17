КС решил проверить положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Инспекция сослалась на положения ст. 265 Налогового кодекса, в соответствии с которыми в состав внереализационных расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль, включаются только траты на «непосредственную ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен», а не на их создание. В то же время ст. 256 Налогового кодекса определяет, что объекты незавершенного капитального строительства не подлежат амортизации (постепенному погашению стоимости имущества, которое засчитывается в расходы, позволяя сокращать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). В 2023 году в Минфине не поддержали предложение о предоставлении налогоплательщикам возможности уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на расходы по незавершенным инвестиционным проектам.