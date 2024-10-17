«Коммерсантъ» узнал о покупке Сбербанком «Фоксфорда» и «Нетологии»

В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, составляемых Smart Ranking, «Фоксфорд» на седьмом месте с выручкой 1,2 млрд руб. во втором квартале, а «Нетология» — на 14-м с 630 млн руб. Составители рейтинга подсчитали, что суммарная выручка ста крупнейших образовательных сервисов в России во втором квартале этого года выросла до 32 млрд руб., увеличившись на 22,4% год к году.