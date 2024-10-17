Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

Сейчас UniСredit — второй по уровню присутствия западный банк в России. Он пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022-го, причем сначала с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались покупатели из России, Турции, Индии и Китая, но в начале этого года руководство банка признало, что подходящего покупателя так и не нашлось.