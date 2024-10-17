Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

Итальянский банк UniCredit, который несколько месяцев судится с Европейским центральным банком (ЕЦБ) из-за предписания свернуть бизнес российской «дочки», сообщил о существовании «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на судебные документы.
В рамках своего иска UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в определенных иностранных валютах начиная с 1 сентября, за исключением клиентов из «белого списка», сообщает агентство.
На какой именно список ссылается ЕЦБ, неясно, отмечает Reuters.
UniCredit также требует от ЕЦБ отменить все наложенные на российскую «дочку» ограничения, в том числе запрет на выдачу новых кредитов и продление существующих, а также на прием новых срочных депозитов.
Разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России в конце апреля, в том числе ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. В июне миланский банк обратился в Суд ЕС общей юрисдикции с просьбой аннулировать эти требования.
Сейчас UniСredit — второй по уровню присутствия западный банк в России. Он пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022-го, причем сначала с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались покупатели из России, Турции, Индии и Китая, но в начале этого года руководство банка признало, что подходящего покупателя так и не нашлось.
Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел говорил в интервью Financial Times, что банк вряд ли сможет покинуть российский рынок. UniCredit сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену, хотя продолжает поиск решения, отмечал предприниматель.
ЕЦБ с весны усиливает давление на банки, остающиеся на российском рынке, чтобы не допустить их попадания под вторичные санкции США. В Вашингтоне предупреждают о больших рисках для банков, если те продолжают вести бизнес в России.
Москва считает антироссийские санкции стран Запада незаконными.