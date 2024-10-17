IPO «Озон Фармацевтики», акции «Газпрома», цены на золото: дайджест

Михаил Зельцер также напомнил, что недавно были приняты поправки о смягчении налогового бремени «Газпрома» в части НДПИ, а тарифы проиндексированы. В БКС полагают, что акции «Газпрома» в среднесрочном периоде могут приблизиться к отметке ₽150. Долгосрочный таргет по бумагам корпорации — ₽180 за акцию.