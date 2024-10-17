IPO «Озон Фармацевтики», акции «Газпрома», цены на золото: дайджест

IPO «Озон Фармацевтики»
В четверг, 17 октября, после 16:00 мск, стартуют торги акциями компании на Мосбирже.
Московская биржа включила акции «Озон Фармацевтики» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Бумаги компании будут торговаться на бирже под тикером OZPH.
В ходе IPO компания привлекла ₽3,45 млрд. Размещение прошло по верхней границе диапазона ₽30−35 за акцию, что соответствует рыночной капитализации около ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона, отметила компания. По ее данным, весь объем размещения был распределен таким образом: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%. Компания привлекла в акционерный капитал более 40 тысяч частных инвесторов.
В рамках IPO был предусмотрен механизм стабилизации в размере 15% от базового размера размещения или ₽0,45 млрд.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» показали неожиданно сильную динамику на торгах в среду, 16 октября. Котировки на максимуме дня прибавляли 3,6%, до ₽138,8 за бумагу. По итогам торгов рост составил 2,44%, до ₽137,24, акции показали лучший результат индекса Мосбиржи.
Причина активизации покупателей — переговоры России, Китая и Монголии, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В трехсторонней встрече принимал участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил достижение между сторонами договоренностей, которые станут надежной основой для процветания трех стран и повышения качества жизни их граждан.
Кроме того, Мишустин сообщил, что утверждена программа создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия. Она направлена на «усиление взаимодействия в области транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций, защиты окружающей среды, приграничного и межрегионального сотрудничества», добавил российский премьер.
«Инвесторы могли увидеть в итогах этой встречи прогресс в реализации проекта “Сила Сибири — 2”, — предположил эксперт “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Михаил Зельцер также напомнил, что недавно были приняты поправки о смягчении налогового бремени «Газпрома» в части НДПИ, а тарифы проиндексированы. В БКС полагают, что акции «Газпрома» в среднесрочном периоде могут приблизиться к отметке ₽150. Долгосрочный таргет по бумагам корпорации — ₽180 за акцию.
Цены на золото
Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые с конца сентября поднялись выше уровня $2700 за унцию.
Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухов полагает, что сейчас золото получает поддержку от ожиданий нового снижения ставки ФРС, а также от мировой экономической и геополитической неопределенности. Трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 92%.
Инвесторы покупают золото в качестве инструмента хеджирования на фоне неопределенности вокруг выборов в США, сообщил старший аналитик рынка OANDA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Кельвин Вонг. Президентство Трампа должно поддержать цены на золото, поскольку это может усилить торговую напряженность и увеличить дефицит бюджета США, полагает эксперт.
По словам Дэниела Хайнса, старшего стратега по сырьевым товарам в ANZ, покупка актива-убежища также обусловлена ростом геополитических рисков на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.
Снижение процентных ставок и геополитическая напряженность, как правило, способствуют росту стоимости слитков, которые считаются безопасным активом и не приносят процентного дохода.
Аналитики UBS ожидают, что неопределенность и волатильность на рынке будут расти до тех пор, пока не станут известны итоги выборов США. Они полагают, что золото и нефть могут быть эффективными защитными активами в нестабильной торговой среде.
Курсы валют.
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽95;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽95,65.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,45, продать — по ₽104,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,45, продать — по ₽104,5.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽13,53.
- Последний день покупки акций под дивиденды.
АЛРОСА. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,49. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 4,5%.
«Евротранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,32. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 3,2%.
Дивидендный гэп
ММК. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,494. Дата выплаты — 31 октября.
Корпоративные события
«Займер»: операционные результаты за третий квартал 2024 года.
«ЭсЭфАй»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов по результатам за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Старт торгов акциями «Озон Фармацевтика».
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. День второй.
Деловой форум БРИКС. День первый.
Еврозона: индекс потребительских цен, сентябрь — 12:00 мск.
Турция: заседание ЦБ Турции по ставке — 14:00 мск.
Еврозона: заседание ЕЦБ по ставке — 15:15 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск.
США: розничные продажи, сентябрь — 15:30 мск.
Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 15:45 мск.
США: промпроизводство, сентябрь — 16:15 мск.
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2783,46 (-0,8%).
Индекс РТС: 901,58 (-1,05%).
S&P 500: 5842,47 (+0,47%).
Dow Jones Industrial Average: 43 077,7 (+0,79%).
NASDAQ Composite: 18 367,08 (+0,28%).