Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС

В ближайшие дни выйдет релиз с деталями инвестиций. Один из проектов предполагает партнерство с российской компанией, разрабатывающей платежные решения, которые впоследствии могут быть использованы странами БРИКС в расчетах между собой. По словам Кирилла Дмитриева, также предполагаются вложения в технологическую компанию из РФ в сфере нефтесервисов для ее вывода на рынок стран — участниц объединения и сотрудничество с производством комплектующих электромобилей в КНР.