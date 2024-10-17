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Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил пять инвестиционных проектов со странами БРИКС. Об этом заявил гендиректор РФПИ, представитель России в Деловом совете БРИКС Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что фонд изначально сфокусировался на государствах — членах БРИКС — он вложил свыше 1,6 трлн рублей в более 100 проектов.

В ближайшие дни выйдет релиз с деталями инвестиций. Один из проектов предполагает партнерство с российской компанией, разрабатывающей платежные решения, которые впоследствии могут быть использованы странами БРИКС в расчетах между собой. По словам Кирилла Дмитриева, также предполагаются вложения в технологическую компанию из РФ в сфере нефтесервисов для ее вывода на рынок стран — участниц объединения и сотрудничество с производством комплектующих электромобилей в КНР.

«Четвертое предложение — инвестиции крупного российского оператора дата-центров для энергоемких вычислений и импортеров вычислительного оборудования, которые позволят России быть еще более конкурентной в сфере искусственного интеллекта. Последнее — инвестиции в одного из ведущих поставщиков IT-решений для компьютерного зрения для промышленности с целью расширения присутствия данной компании в странах БРИКС», — пояснил он.

Как отметил Кирилл Дмитриев, объединение приобрело мощное экономическое влияние. Для того, чтобы это влияние приносило пользу странам, надо наращивать практическое взаимодействие в сфере инвестиций, экономики. По его словам, должны быть инструменты, которые позволяют БРИКС быть эффективной и решать глобальные задачи совместно.

11 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил об усилении совместной работы БРИКС после расширения в 2024 году. Он поблагодарил коллег из Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за быстрое погружение в работу над новыми темами и инициативами группы.

10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал БРИКС образцом многополярности. Он также отметил, что председательство в организации в 2024 году имеет большое значение для России.

БРИКС — группа стран с быстрорастущей экономикой. Последний саммит на уровне глав входящих в эту организацию государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС.

17—18 октября 2024 года в Центре международной торговли Москвы состоятся Годовое заседание Делового совета БРИКС и Деловой форум БРИКС, посвященные укреплению сотрудничества в целях устойчивого развития экономики и международной торговли.