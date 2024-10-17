Эксперты указали на рост популярности сельской ипотеки в России

Несмотря на то что в среднем по рынку новостроек объем сделок за III квартал был меньше на 30%, чем в предыдущем отчетном периоде, интерес пользователей к разделу ипотеки не угас. Данные портала показывают, что за период с июля до октября ипотечным калькулятором пользовались всего на 3% реже, чем в период с апреля до июля.
Наибольшая активность наблюдалась в отношении программ сельской ипотеки — на нее пришлось 43% всех расчетов ипотечного калькулятора. Следующей по популярности оказалась семейная ипотека — по ней было зафиксировано 21% расчетов за III квартал. Следом ипотека на вторичное жилье — 17% запросов. При этом 6% расчетов касались ипотеки на новостройки по рыночным ставкам, 5% — льготной ипотеки для IT-специалистов, 3% — военной. Оставшиеся 5% разделили между собой дальневосточная и арктическая ипотека.
Для сравнения, в III квартале 2023 года распределение выглядело иначе. Наибольший интерес вызывала льготная ипотека — на нее пришлось 27% всех расчетов. На втором месте была семейная ипотека — 21%, напомним, что в прошлом году условия программы изменились, и она стала доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Третье место занимала ипотека на вторичное жилье — 18%. Расчеты ипотечных кредитов по рыночным ставкам составили 16%. При этом интерес к ипотеке для IT-специалистов был выше, чем сейчас, — по этой программе доля от всего объема проверок была почти 8%. В оставшиеся 10% вошли военная — 5%, дальневосточная — 4%, и арктическая — 1%.
«Отмена льготной ипотеки неизбежно перевернула рынок ипотечного кредитования, так как программа господдержки была основным драйвером спроса на рынке недвижимости. Однако при всех законодательных изменениях потребность населения в жилье сохраняется. Сейчас многие россияне разместили накопленные на первоначальный взнос средства на вкладах, чтобы защитить деньги от инфляции. Однако они продолжают следить за изменениями на рынке недвижимости и проводить расчеты всех возможных вариантов ипотечного кредитования, чтобы быстро среагировать, когда кредит станет более доступным», — сказала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
1 июля закончился срок действия льготной программы жилищного кредитования — ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых. Она была запущена в 2020 году как антикризисная мера в период пандемии коронавируса и должна была поддержать людей и строительную отрасль. В дальнейшем эту программу несколько раз продлевали, ужесточая условия для участия в ней.
В сентябре заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.