Эксперты указали на рост популярности сельской ипотеки в России

Для сравнения, в III квартале 2023 года распределение выглядело иначе. Наибольший интерес вызывала льготная ипотека — на нее пришлось 27% всех расчетов. На втором месте была семейная ипотека — 21%, напомним, что в прошлом году условия программы изменились, и она стала доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Третье место занимала ипотека на вторичное жилье — 18%. Расчеты ипотечных кредитов по рыночным ставкам составили 16%. При этом интерес к ипотеке для IT-специалистов был выше, чем сейчас, — по этой программе доля от всего объема проверок была почти 8%. В оставшиеся 10% вошли военная — 5%, дальневосточная — 4%, и арктическая — 1%.