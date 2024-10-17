Число двери: как цифровизация влияет на стоимость жилья

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рассказал, что уровень цифровой зрелости в сфере строительства в РФ в настоящий момент составляет около 60%. Однако к 2027 году этот показатель планируется довести до 95%. Для чего это необходимо, какие есть сложности и как это влияет на работу всего рынка недвижимости, разбирались «Известия».
Затраты и ошибки
Основные задачи цифровизации строительной отрасли — повышение качества при снижении издержек и сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла, заявил «Известиям» управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.
— Для строительной отрасли цифровизация — не просто переход от бумаги к электронному документообороту, это и внедрение специфических цифровых инструментов — технологии информационного моделирования (ТИМ), искусственного интеллекта, цифровых активов (цифрового рубля, цифровой закладной), — создание единых цифровых платформ для взаимодействия с государством, — отметил он.
По его слова, ТИМ — отправная точка для технологий будущего, и повсеместное внедрение этих технологий может обеспечить до 5% снижения конечной стоимости строительства вместе с увеличением его скорости. Кроме того, они до 25% увеличат производительность, а также повысят точность расчетов объемов работ на 45% и сократят объем ошибок проектирования до 80%.
— Информационное моделирование позволит активнее использовать автоматизацию при проектировании, префаб конструкции, роботизацию ДСК, 3D-печать на строительной площадке. ТИМ также влияют на безопасность на строительной площадке и дают инструменты для цифровых методов контроля на объектах, — заметил Николай Козак. — Применение искусственного интеллекта в связке с ТИМ также позволит оптимизировать этапы проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства с помощью интеллектуальной обработки строительной документации, мониторинга и контроля за выполнением строительных работ.
В перспективе повышение цифровой зрелости застройщиков позволит перейти на работу исключительно в рамках единой цифровой среды для всех участников инвестиционно-строительного процесса, считают в «Дом.РФ». Единая цифровая среда позволит сделать отрасль прозрачнее и эффективнее.
Ограничения трансформации
В условиях санкций есть несколько вариантов дальнейших действий, которые разные группы пользователей будут выбирать в зависимости от объема затрат, считает член экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды, преподаватель ИГСУ Президентской Академии Евгения Муринец.
— Первый, наиболее очевидный, — отключить все компьютеры с установленным западным ПО и действующей лицензией от интернета и продолжать чертить в «кадовской» версии условно 2020-го года. Большой минус здесь заключается в отсутствии возможности чертить в общей модели одновременно разным группам смежников — это к вопросу о ручном выявлении «коллизий». К тому же все спецификации/библиотеки придется пополнять и формировать под каждый проект вручную. Иными словами, это будет знакомая всем работа на «крякнутом» ПО. Также не стоит забывать о никем не отмененной уголовной ответственности за нарушение авторских прав на ПО, — сказала «Известиям» эксперт.
Второй вариант — «параллельный» импорт через закупку лицензий в формате «спецуслуг» на территориях «дружественных» и, скажем, «транзитных» стран. Для’Автодеска" Россия — рынок достаточно большой в процентном выражении от общего экспорта, поэтому, даже имея на руках всю информацию о способах закупки РФ через третьи страны, они навряд ли станут сопротивляться этому.
— Как коммерческая организация, они заинтересованы в сохранении рынка, хотя и должны подчиняться санкционным мерам своего государства в отношении России. Здесь также играет роль и тот факт, что, используя американское ПО таким способом, у страны-продавца сохраняется возможность сбора и аналитики больших данных касательно планируемых и реализуемых объектов, в том числе имеющих стратегическое значение: улично-дорожной сети, инженерных, технологических и производственных зданий и сооружений. Мы это должны помнить и аккуратно использовать любой импортный софт, — рассказала Евгения Муринец.
Третий вариант — закупить китайский софт. И четвертый — переключиться на отечественный софт. Многие специалисты сравнивают уровень его технологичности с шестой или, может быть, восьмой «кадовской» версией. Это однозначно жизнеспособная модель работы, при всех её недоработках. Из очевидных минусов, помимо некоторого отставания в «начинке», можно назвать необходимость переучивать сотни тысяч специалистов, переделывать информационные модели, которые не перекидываются в идеальном виде из американской программы в российскую.
Также всплывает вопрос о готовности единовременной загрузки российских разработчиков софта многотысячной армией новых пользователей.
Вероятнее всего, единого варианта в России не выберут, а будут в той или иной мере использовать все возможности. В любом случае это дополнительные затраты российского стройкомплекса, суммарный объем которых оценить сложно.
— Это может быть от десятых долей до десятков процентов от стоимости строительства. Даже если мы предположим оптовую системную закупку у «дружественной» страны софта, мы должны понимать, что страна-продавец размер недополученной от опта прибыли компенсирует в другой отрасли. А в качестве единой госполитики в отношении информационных систем проектирования, конечно, следует поддержать формирование отечественного продукта, в котором скрыт огромный потенциал, ведь все вышеперечисленные варианты и модели, вне зависимости от страны происхождения, держатся на российских «мозгах», — заключила Евгения Муринец.
Запланированные показатели
Основная цель цифровизации заключается в ускорении всех процессов в рамках строительства, в том числе ускорении взаимодействия компаний с государственными органами, включая сокращение сроков и числа процедур экспертизы проектной документации, сказал «Известиям» директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
— Разработанная Минстроем Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года предполагает, что цифровизация отрасли позволит увеличить производительность труда на 10% и сократить сроки строительства до 30%. Сокращение инвестиционного цикла и рост производительности позволят сократить общие финансовые затраты на строительство до 20%, — отметил эксперт.
Цифровые инструменты уже сейчас — один из ключевых показателей развития отраслей экономики, отметили в пресс-службе Минстроя.
«В строительстве процесс перехода к взаимодействию в цифровом пространстве позволяет значительно сократить временные и трудовые затраты, избежать ошибок, связанных с многократной передачей и копированием документов, увеличить прозрачность строительного производства, снизить траты выделенных средств, а также предоставить заказчику дополнительные инструменты контроля за сроками и качеством выполнения работ», — сообщили «Известиям» в министерстве.
Цифровизация способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла и увеличению качества строительства, ускорению процесса ввода объектов в эксплуатацию. Цифровое развитие строительной отрасли позволяет улучшить жилищные условия граждан, создать комфортную среду для работы и досуга, создать основу для развития промышленности страны.
«На данный момент перспективным вектором развития является создание цифровых двойников объектов, которые в режиме реального времени отражают все происходящие процессы. Такие технологии позволяют вовремя реагировать на изменения параметров конструкций и среды, предотвращать аварийность, выявлять необходимость ремонта, повышать эффективность расхода энергии», — добавили в ведомстве.
«Сейчас уровень цифровой зрелости по стране в среднем около 60%. Понятно, что к 2030 году мы должны достигнуть 100% показателя, но я для себя ставлю задачу где-то к 2027 году достигнуть 95%», — ранее сообщал замглавы Минстроя Константин Михайлик.
Такая цифровизация поможет добиться предусмотренной в стратегии развития задачи по повышению производительности строительства, добавила советник министра строительства и ЖКХ РФ, замруководителя центра компетенций РФ по цифровой трансформации строительной отрасли Елена Звонарева. Но для этого необходимы подготовленные кадры.