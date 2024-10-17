Число двери: как цифровизация влияет на стоимость жилья

— Первый, наиболее очевидный, — отключить все компьютеры с установленным западным ПО и действующей лицензией от интернета и продолжать чертить в «кадовской» версии условно 2020-го года. Большой минус здесь заключается в отсутствии возможности чертить в общей модели одновременно разным группам смежников — это к вопросу о ручном выявлении «коллизий». К тому же все спецификации/библиотеки придется пополнять и формировать под каждый проект вручную. Иными словами, это будет знакомая всем работа на «крякнутом» ПО. Также не стоит забывать о никем не отмененной уголовной ответственности за нарушение авторских прав на ПО, — сказала «Известиям» эксперт.