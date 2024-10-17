Брешь ты всё: топ-5 методов кибератак на банки

Всё чаще, по ее словам, злоумышленники распространяют ВПО через электронную почту. Число успешных кибератак с использованием приемов социальной инженерии (манипуляции пользователями) резко увеличилось — до 65% по сравнению с 29% годом ранее. Например, в июне была фишинговая рассылка для сотрудников одного из крупных российских банков. В электронных письмах говорилось, что необходимо продлить дополнительное соглашение, которое прилагалось. Но на самом деле в прикрепленном файле содержалась вредоносная программа с функциями шпионского ПО и удаленного доступа.