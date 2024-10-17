Bloomberg узнал, что McKinsey выплатит $500 млн за «опиоидную эпидемию»

Дело вокруг McKinsey касается так называемой «опиоидной эпидемии» — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только с ноября 2019 года (незадолго до начала пандемии коронавируса) по октябрь 2023-го около 270 тыс. человек умерли от передозировки синтетического опиоида — фентанила.